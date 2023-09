La streamer Gonsabellla acosada por un británico en pleno directo

Hace unas semanas fuimos testigos de como un hombre le tocaba el culo a la reportera Isa Balado en el programa En Boca de Todos de Cuatro mientras estaba haciendo una conexión en directo. Un comportamiento completamente intolerable y que fue condenado por miles de usuarios en las redes sociales y en los medios de comunicación, miles de muestras de apoyo a la víctima. El individuo fue detenido poco después de que sucedieran los hechos.

Tan sólo unas semanas más tarde, las redes sociales vuelven a ser testigos de un nuevo caso. Esta vez, se trata de la streamer Gonsabellla, que durante una de sus recientes retransmisiones en directo, era víctima de una nueva agresión sexual.

Gonsabellla se encontraba en una de las terrazas de Benidorm mientras hacía uno de sus directos en Twitch. Mientras estaba hablando con sus seguidores del tenso ambiente que había con el grupo de británicos que estaba sentado en una mesa de detrás. Uno de estos, se gira, y tras mirarla varias veces, se acerca y le toca el culo. La streamer, inmediatamente se gira y le repite varias veces "No me toques eh, no me toques".

Uno de los que estaba en la misma mesa y ante el intolerable comportamiento de su amigo, se disculpó varias veces por el comportamiento de su acompañante: "Sorry, sorry, sorry" repetía con las mano levantadas.

Tras el lamentable suceso, Gonsabellla se levantó de donde estaba y se sentó al otro lado de la mesa, mientras decía "Ahora sí se han pasado"

Gonsabellla, tras lo sucedido, subía el video a sus redes sociales con un "En fin".

El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales y muchos usuarios no han dudado en apoyar a la stremaer que tuvo que pasar por esta intolerable situación. En algunos comentarios decía no dar crédito a lo que había pasado, incluso siendo grabados.