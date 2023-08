Nacho Abad vuelve a estallar en 'En boca de todos': ''No me hace ni puñetera gracia tus comentarios''

El pasado 21 de agosto, Nacho Abad, presentador de Mediaset, se encontraba conduciendo el espacio de Cuatro, ‘En boca de todos’, en sustitución de Diego Losada. En una de las conexiones, el periodista conectó con un joven youtuber que cuenta con más de 100.000 seguidores, Xavier Caballol, y cuyo contenido se basa en hacer maniobras de riesgo en las carreteras ubicadas en Andorra.

Caballol, quien recientemente tuvo un percance con la policía debido a la gran velocidad a la que suele ir conduciendo, quiso justificar su acto en televisión para limpiar su imagen. Abad, quien ha dejado más que claro no tolerar comportamientos de ese modo, advirtió al youtuber que ‘’los coches no son para jugar’’ además de recordarle que con sus actos temerarios solo busca provocar.

‘’Soy ciclista, de los que va los fines de semana por la carretera. No me hacen ni puñetera gracia tus comentarios”, le espetó mientras Caballol alegaba que lo hacía por generar risas. “No es sentido del humor, es mal gusto ¿Hay mucha gente que entiende que hay que triturar ciclistas?”, concluía el presentador de ‘Código 10’ antes de cerrar la conexión.

Otro percance

Hace tan solo unas pocas semanas, a comienzos de agosto Abad protagonizó otro tenso e incómodo momento. Tras conectar con un streamer que se dedicaba a robar a grandes comercios con el fin de conseguir ‘likes’ en redes sociales y dinero. Ante la chulería del joven, llamado Palancuela, no dudó en cortar la conexión no sin antes decir lo que pensaba: ‘’Yo con tontos como tú no quiero hablar’’.