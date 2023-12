Los taxistas de Vigo se congregan para llevar a los ancianos a ver las luces de Navidad

Una de las tradiciones más conmovedoras de la Navidad en Vigo tuvo lugar con la participación de 150 ancianos provenientes de distintas residencias de la ciudad, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de las luces navideñas gracias a la generosidad de los taxistas. Los conductores llevaron a cabo esta actividad de manera altruista, convirtiéndola en un gesto solidario que impactó tanto a los ancianos como a los propios conductores.

Emilio Mosquera, presidente de la Asociación de Autopatronos del taxi en la ciudad olívica, expresó su entusiasmo por la propuesta: "Es una iniciativa muy bonita y además estamos haciendo una pequeña obra social. Hay personas que tardan en volver a la ciudad y gracias a esta actividad muchos se vuelven a reencontrar con la ciudad. Es un acto solidario que nos da un empujón anímico. Es muy reconfortantes tanto para nosotros como para ellos".

El evento comenzó alrededor de las 17:30 de la tarde, con abuelos y abuelas esperando ansiosos la llegada de los taxistas para iniciar el recorrido. Antes de comenzar, los conductores, algunos de ellos vestidos de Papá Noel para la ocasión, obsequiaron a los mayores con una bufanda roja y una bolsita de caramelos.

Después de abrigarse, llegó el momento esperado. "Tengo muchas ganas de ver las luces, ya que va a ser la primera vez que las vea. Me han dicho que son muy bonitas", comentó Carmen, una de las participantes en la iniciativa. En poco más de quince minutos, una flota de taxis se congregó en la zona cero de la Navidad en Vigo: el árbol de 44 metros de altura y una estrella de 19 metros de diámetro ubicados en la céntrica Porta do Sol.

Al ritmo de 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey, decenas de abuelos ingresaron al interior del árbol. Allí, las caras de emoción y asombro se sucedieron: "Es impresionante. No me da el cuello para mirar hacia arriba", expresó entre risas otra de las participantes. Además, fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien no dudó en tomarse numerosas fotos con los asistentes al evento. Sin duda, un regalo de Navidad adelantado para los mayores que residen en las residencias para la tercera edad en Vigo.