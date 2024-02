El temporal de nieve, lluvia y viento deja un reguero de incidencias: carreteras cortadas, trenes interrumpidos y vuelos desviados

Todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura, están este lunes, 26 de febrero, en riesgo (aviso amarillo) o riesgo importante (aviso naranja) por precipitaciones, oleajes, nieve o viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Galicia, una de las regiones más expuestas, el temporal ha causado más de 240 incidencias en las últimas horas, la mayoría relacionadas con árboles o ramas caídas sobre carreteras que dificultaban la circulación. Así lo recoge el balance ofrecido a primera hora de este lunes por el CIAE 112 Galicia, que mantiene activa la alerta en 14 municipios por los que transcurren nueve ríos que podrían sufrir desbordes ante las elevadas precipitaciones de las últimas jornadas. La mayoría de las incidencias se han registrado la provincia de Pontevedra (93), seguida por A Coruña (76), Lugo (55) y Ourense (17).

Casi la mitad de las alertas (111) han estado relacionadas con ramas y árboles caídos sobre carreteras. En 26 ocasiones fue requerida la intervención preventiva de los servicios de emergencias para evitar males mayores y la central recibió 24 avisos por bolsas de agua en vías de comunicación. Asimismo, también hubo 20 alertas por postes o cables de tendido eléctrico caído y 14 por tierra o piedras en carreteras, además de cinco llamadas por inundaciones en viviendas y dos por el mismo motivo pero en bajos comerciales.

Además, 14 municipios gallegos continúan en alerta por la posibilidad de que se produzcan desbordes en nueve ríos en los que está activo el Plan Especial ante o Risco de Inundacións en Galicia (Inungal). Así, están en seguimiento las estaciones de aforo de los ríos Anllóns (Ponteceso), Ladra (Begonte), Miño (Lugo), Mera, Mandeo, Tea (Bouza do Viso), Ouro, Mendo y Arnoia (Baños de Molgas). Por este motivo, el 112 apela a extremar las precauciones en los márgenes de estos ríos a su paso por los ayuntamientos de Ortigueira, Betanzos, Paderne, Mondariz, Mondariz-Balneario, Salceda de Caselas, Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui, Gondomar, Allariz, Baños de Molgas, Vilar de Barrio y Maceda.

Incidencias en trenes y carreteras en Galicia

El temporal también mantiene incidencias en la red ferroviaria y en algunas carreteras gallegas, así como también han sido desviados dos vuelos de A Coruña a Santiago de Compostela debido al viento. Así, según informa el Adif, a primera hora de la mañana quedó interrumpida la circulación en la bifurcación O Burgo-Santiago, lo que afectó a los trenes que circulan entre A Coruña y Betanzos-Infesta, debido a un desprendimiento. Según indica el administrador de infaestructuras, personal de este ente está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible y, entre tanto, se ha establecido un plan alternativo de transporte con trasbordos por carretera entre A Coruña y Guitiriz.

En la tarde de este domingo, quedó interrumpida la circulación entre Ponte Mera y Cerdido (ancho métrico) por árboles caídos en la vía. Así, se estableció un plan alternativo de transporte por carretera en el trayecto afectado para trenes entre Ferrol y Cudillero. Renfe informó de que quedó suspendida la red de cercanías y estableció un transporte alternativo por carretera para los trenes de media distancia en ese mencionado recorrido. Además, en la tarde de este domingo 25 de febrero también se informó de una incidencia en Valorio, en el trayecto entre Zamora y Ourense, que afectó a trenes de larga distancia, con un retraso medio estimado de 15 minutos.

El viento ha condicionado la circulación en la carretera A-8, desde el kilómetro 536 en Veiga de San Tomé, en Lugo, hasta el kilómetro 552 en O Someiro, en Lugo, en ambos sentidos, lo que supone dificultades para circular, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). La circulación también está condicionada en la A-6, desde el kilómetro 470 a su paso por Carballedo (Lugo) al kilómetro 432 en Pedrafita do Cebreiro debido a la nieve. Se puede transitar pero con precaución.

Además, el viento ha obligado a desviar al aeródromo de Santiago de Compostela dos vuelos con destino que tenían su llegada en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Concretamente, tuvieron que aterrizar en el aeropuerto internacional Rosalía Castro el vuelo de Iberia procedente de Madrid que llegaba a las 8,40 horas y el Vueling procedente de Londres, que tenía que tomar tierra a las 10,20 horas. Sin embargo, fuentes de Aena han confirmado a Ep que entre estos dos aterrizajes sí fue posible que tomasen tierra otros dos, debido a que la circunstancia del viento es variable y depende del momento en concreto en el que haya que proceder a la operación.

Prohibidos camiones en la AP-66, en Caldas de Luna (León)

Por otro lado, la nieve caída en las últimas horas afecta a varias vías de Castilla y León, con la prohibición de circular camiones y articulados, desde las 10.00 horas, en la AP-66, en Caldas de Luna, en León, y embolsamiento de camiones en la A-66 en Ribaseca, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por EFE. Además, sigue cortada la BU-572, en el puerto de montana de Río de Lunada, en Burgos. Y se precisan cadenas, neumáticos de invierno y no pueden circular ni camiones ni autobuses en otros quince tramos viarios de Castilla y León, once en la provincia leonesa y otros tres en la de Burgos y una en la de Ávila.

Se requieren cadenas y no pueden circular ni camiones ni autobuses en León en la NA-630 en Arbas del Puerto; la LE-723 en Castañeiras, Ruidelamas y Vilarmarin, la LE-333 en Puebla de Lillo, la LE-331 en Redipollos, la LE-233 en Besande, LE-142 en Foncebadon; la LE-126 en La Balan, la CL-635 en Uña. En Burgos se precisan cadenas y no pueden circular camiones en la BU-570 en Río Trueba, en la BU-572 e Río de Lunada y en la BU-571 en Río Trueba. Sigue además cortada, desde el 9 de enero, la DSA-191, en la localidad salmantina de Candelario, por meteorología adversa. La nieve también obliga a usar cadenas y no pueden circular camiones en la provincia de Ávila en la AV-932, en Casas de Navancuerda.

La nieve impide la circulación de camiones entre Asturias y la Meseta

En Asturias, la nieve caída en las últimas horas mantiene cortadas a la circulación de camiones las dos principales vías de comunicación entre la comunidad y la Meseta, la autopista del Huerna (AP-66) y el puerto de Pajares (N-630). Según informa la concesionaria de la autopista, Aucalsa, en su página web, la calzada de la vía ha comenzado a cubrirse de nieve y se prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados, mientras que los turismos y autobuses deben limitar su velocidad a un máximo de 60 kilómetros por hora.

Al margen de estas dos vías, en la red secundaria de carreteras del Principado están cerrados los puertos del Connio, Cerredo y Valdeprado, mientras que en otros dieciocho altos es obligatorio el uso de cadenas, informa el 112-Asturias. Las cadenas son obligatorias para circular por los puertos del Palo, Lavadoira, Pozo de las Mujeres Muertas, la Marta, San Isidro, Carricedo, Leitariegos, Tarna, Collada de Arnicio, Campillo, Acebo, Tormaleo, la Colladona, Cobertoria, la Colladiella, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.

El puerto de Tarifa cancela todas las salidas

El temporal de viento de poniente que azota el área del Estrecho ha provocado que el puerto de Tarifa haya cancelado todas las salidas previstas durante la mañana en su enlace con el puerto marroquí de Tánger-Ciudad, la única línea regular de pasajeros que opera la dársena gaditana. Así lo ha dado a conocer en sus perfiles en redes la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), que por el momento no ha anunciado cancelaciones en las líneas regulares del puerto de Algeciras que enlazan con Ceuta y con el puerto marroquí de Tánger-Med, operando con normalidad pese al viento.