El truco de un chef coreano para mantener la lechuga fresca durante más de dos meses

Muchas veces tiramos un montón de verduras y hortalizas frescas por la mala conservación en los frigoríficos. Esto se puede deber a la cantidad de comida que compramos por la dieta mediterránea, dónde las frutas, verduras y hortalizas son la principal fuente de vitaminas, minerales y fibra. Sin embargo, no se puede discutir el gran problema de las lechugas: una vida útil muy escasa. Con los años, nos hemos enterado de muchos trucos para poder conservar algo más esta verdura. Nunca aguanta todo lo que se desea y por eso, se aprovecha siempre lo máximo en el menor tiempo posible.

Si hablamos de una lechuga entera, con el tiempo se pone blanda, mala e incomestible. Eso no quita que con el paso del tiempo, la gente haya aprendido que no hay que comprar mucha cantidad de golpe. Pero si los antiguos trucos no funcionan y no sabes que hacer con la verdura para no tirarla, un chef coreano ha conseguido conservar una lechuga fresca durante más de dos meses. A través de su perfil de TikTok, con un millón y medio de seguidores, el chef comparte miles de trucos de cocina que impactan a todo aquel que los visualiza.

Cómo conservar la lechuga más de 60 días

El truco que enseña Mr. Rice en sus redes sociales es muy sencillo. Tan sólo se necesitan 5 elementos: una lechuga entera, una bolsa de congelado, el cuello de una botella de plástico con su tapón y un licor o alcohol que tengas por casa. Con todo esto estás listo para conservar las verduras y hortalizas mucho más tiempo.

El chef coreano explica que lo primero que se debe hacer, es quitar la base de la lechuga y ponerle un trozo de papel cocina empapado de alcohol. También se puede hacer con agua, aunque él recomienda más la primera, ya que sino puede acabar poniéndose mala. Después, hay que introducir la verdura en la bolsa de congelado o una de plástico, cómo puede ser la del pan de molde. Seguido de esto, se hace un cierre con el cuello de la botella de plástico y el tapón, colocándolo a modo clip. De esta forma nuestra verdura, en este caso la lechuga, aguantará lo que necesitemos.

Aunque parezca imposible, si lo es. De hecho, el chef coreano ha subido a su cuenta de TikTok la evolución de la lechuga durante todo el proceso. Nos muestra el estado de la lechuga, donde se ve como sigue fresca y lista para comer. Un truco simple y sencillo que puedes hacer en cualquier momento, ya que lo que se necesita no es nada que no se pueda tener por casa.