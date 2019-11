Una cerveza con la cara de su futuro perro

Si se plantean adoptar un perro, cada vez es más fácil. Solo basta con una buena compañía y comprar unas cervezas. La fábrica Fargo, situada en Dakota del norte, Estados Unidos , donde se sirven buenas cervezas a pesar de las temperaturas bajo cero que caracterizan sus inviernos, ha puesto en marcha una original iniciativa: la unión de la entidad de Fargo con la protectora de animales 4 Luv of Dog. Fargo ha incluido etiquetas de perros en las latas de su cerveza para darles la mayor visibilidad posible. Por una parte, comprándolas, parte de las ganancias irán destinadas al refugio de animales, y, por otra, ofrecen la posibilidad de solicitar la adopción de alguna de las mascotas que se reflejan en las latas. La causa no es más que el deseo de ambas entidades por salvar todas las vidas posibles y conceder una segunda oportunidad para perros que quedaron abandonados y carentes de destino. Otra de las razones que motivaron este proyecto es que los refugios de animales de Estados Unidos están repletos, tanto que incluso se han visto reducidas las tarifas de adopción de mascotas en los últimos años. Por ejemplo, en Atlanta, la protectora LifeLine Animal Project informó a la CNN en una entrevista que en el último mes ingresaron más de 400 mascotas. Pero Dakota no fue el primer lugar donde nacieron este tipo de actos solidarios. Ya en 2007 James Watt y Martin Dickie fundaron la empresa Brewdog, una compañía escocesa dedicada a la fabricación de cerveza y que en su sede (Aberdeenshire), 50 perros son considerados como miembros del personal. Su filosofía facilita que se otorgue a los trabajadores del tiempo que requieran para combinar el trabajo con sus mascotas. Es decir, respetar un periodo suficiente para que los dueños establezcan vínculo con sus perros.

Según publicó Antena 3 noticias en su página web, «Brewdog es una de las compañías cerveceras artesanales que más rápido ha crecido por todo el mundo y ha pasado de tener dos miembros en 2007 a un equipo total de 540 en 2015. En la actualidad cuenta con 32.000 accionistas y ha roto los registros de crowdfunding de capital».

Por otro lado, en México, el periódico «Milenio» publicó que la cerveza mexicana Apolo, de origen artesanal y producida por personas que luchan en contra del maltrato y en defensa del respeto a los animales, dona parte de sus ganancias para rescatar a canes que se encuentran en la calle perdidos y sin hogar.

Iniciativas así han atravesado el charco y llegado a España. Las cervezas artesanas de la marca Mustache, elaboradas en Galicia, pusieron a la venta una edición limitada titulada ‘Mustache & Las Muy Perras’, una variedad blanca de trigo en la que parte de los beneficios obtenidos de sus ventas son destinados a ayudar al rescate y protección de los galgos.

Además, en febrero de 2019 llegó a la capital el innovador local The Doger Café (situado en la calle de los Mesejo, número 14), bajo el lema de: «¡Come, bebe, adopta!». Se trata de un local conocido por ser el primero en España que ofrece cachorros para su adopción o con los que se puede disfrutar de un rato agradable si es usted amante de los animales, aunque está prohibido darles comida. Esta cafetería ofrece un menú vegano, café ecológico y cervezas artesanales. También, su comercio va destinado a los animales, como piensos naturales y servicio de peluquería. Parte de lo recaudado se destina para cuidar a las mascotas que se recogen en las protectoras. Sus trabajadores insisten en que las adopciones tienen que hacerse con responsabilidad y siendo consecuentes cuando se toma una decisión tan importante.

138.000 abandonos

Estas son algunas iniciativas que, como muchas otras, ya sea hoteles que funcionen como casas de acogida o tiendas de venta de productos para animales en las que también se adoptan canes, buscan facilitar una relación más cercana con las personas y que se sientan más cómodos que en las protectoras, donde pueden llegar a sufrir mucho estrés.

La fundación Affinity, creada en 1987 para la investigación, acción y promoción de los beneficios de los animales, publicó que el abandono de animales de compañía constituye el principal problema en España. 17 de cada 1.000 perros entraron el último año en refugios y protectoras. Sus investigaciones indican que el 40% de los canes que llegan consiguen adaptarse, aunque los cachorros lo hacen con más facilidad que los adultos. Las cifras indican que en 2018 fueron recogidos un total de 138.407 animales de compañía (de los cuales, 104.000 eran perros y 33.619 gatos). De los animales rescatados , un 9% son abandonados por familias y un 91% provienen de la calle.