Una mujer da a luz a los 39 años después de que su leucemia fuese confundida con gripe

Una mujer de 39 años de edad ha dado a luz a un bebé. La noticia, así contada, podría pasar, a todas luces, por un suceso normal y corriente. Sin embargo, el caso es mucho más sorprendente de lo que esconde: la mujer sufrió una leucemia que los médicos confundieron con una gripe común y, fruto de la quimioterapia, fue advertida de que una potencial esterilidad le arrebataría toda posibilidad de volver a dar a luz.

Ann Hope, de Teesside, Inglaterra, comenzó a aquejar fatiga muscular en marzo de 2016, dolencia que acompañaron insuficiencias respiratorias. Acudió a las urgencias locales, donde le dijeron que se trataba de un simple virus; que, al fin y al cabo, era algo pasajero que acabaría por finalizar.

Pero todo cambió cuando los síntomas no desaparecieron, sino que se acentuaron. Acudió a los médicos para someterse a varios análisis sanguíneos, donde le detectaron la fatídica enfermedad. Y no sólo eso: tras localizar la enfermedad, le comunicaron que se encontraba a “48 horas de la muerte”. Comenzó quimioterapia al día siguiente.

El tratamiento evolucionó favorablemente, pero le dieron una mala noticia: quizá, en un futuro, fuese incapaz de concebir hijos debido al tratamiento. Ann ya era madre de tres hijos, pero la sorpresa llegó cuando se quedó embarazada tras casarse con su pareja.

Daily Mail pudo hablar con la afectada, quien indicó que “todo comenzó con pérdida de voz, en ocasiones total. Luego empecé a infectarme, a sentirme muy débil, se me cortaba la respiración... Llegué a tener fiebre y dolor óseo. Pero mucha gente tenía un virus, así que pensé que era algo temporal”.

Todo cambió cuando ya no podía ni realizar el simple acto de caminar: “Los médicos me decía que era una gripe, pero empecé a tener que coger un taxi y un autobús al colegio, cosa que nunca hacía. Cuando llegaba a casa no podía hacer otra cosa que dormir y descansar”. Los médicos le dijeron que acudiese a un especialista, quien le comunicó la noticia. “A mi marido le dijeron que no lo iba a conseguir”, afirmó.

Los médicos dejaron a Hope en cuidados intensivos. Fueron momentos difíciles: “Cuando mi marido vino al día siguiente de que me ingresaran, se sorprendió de lo bien que podía hablar. En ese momento me dijo: ‘Ponte buena y nos casamos’. En ningún momento pensé que me iba a morir: incluso en mis peores situaciones pensaba que tenía mucho por lo que vivir”.

Milagrosamente, y aunque la cantidad de óvulos sea mucho menor tras la acción de la quimioterapia, Hope se quedó encinta en octubre de 2017. “Los análisis me dijeron que iba a ser imposible quedarme embarazada, pero me casé en agosto y en octubre ya estaba embarazada. Así que ahora tenemos una pequeña criatura de 15 meses correteando por la casa. Es un bebé milagro”, afirma, felizmente, la afectada.