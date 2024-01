La venta de mascarillas subió un 76% en la primera semana de enero

Hasta un 76 % ha subido la demanda de mascarillas en farmacias la primera semana de enero, respecto al mismo periodo del año pasado, debido al repunte de la gripe y otros virus respiratorios y a la medida implantada por el Ministerio de Sanidad de obligar a su uso en centros sanitarios.

Según datos de la distribuidora farmacéutica Cofares- compartidos por Efe- este aumento de la demanda se viene observando durante todo el periodo festivo de las navidades y, en concreto, del 25 de diciembre al 7 de enero, el incremento de las ventas había llegado al 35%, si bien el pico de más demanda se ha concentrado en la semana del 1 al 7 de enero.

No obstante, desde Cofares han señalado que este pico de ventas no ha ido vinculado a una "rotura del stock" y, hasta ahora, no se han registrado, de manera global, problemas de desabastecimiento si bien sí se han dado "de manera puntual" en algunas farmacias.

Por su parte, la Federación de distribuidores farmacéuticos (Fedifar) también ha observado un aumento significativo de la demanda en todo el país aunque no les consta que haya un problema de escasez de mascarillas.

El aumento de demanda no ha afectado solo a las farmacias, también a otros establecimientos en los que se pueden comprar y donde la adquisición de este producto se ha complicado en las últimas semanas.

Según datos aportados por la consultora IQVIA, otro producto que ha visto aumentar sus ventas estos días han sido los test de antígenos para detectar la gripe y la covid-19. En la última semana de diciembre, la demanda de estos test aumentó un 60% respecto a la semana anterior, llegando a venderse 1,6 millones de unidades. Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña han concentrado el mayor número ventas, el 18% en el primer caso y el 16% en el segundo, seguidas de la Comunidad de Madrid, con el 14%.

Esta tendencia al alza es previsible que se mantenga en los próximos días ya que se espera que el pico epidémico de gripe y otros virus respiratorios se alcance en la tercera semana de enero.