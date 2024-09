Si hoy, 9 de septiembre, veis iluminada la fuente de Cibeles y otros tantos lugares del mundo de color verde agua es por un motivo importante, hoy es el día de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, en siglas TEAF o SAF. Hoy es el día en el que se recuerda las anomalías que puede presentar un niño o niña cuando ha estado expuesto al alcohol durante el embarazo de su madre. Estos trastornos agrupan un conjunto de síntomas físicos, mentales, conductuales y cognitivos que no tienen cura. Ese daño en el desarrollo cerebral durante su gestación hace que sufran dificultades de aprendizaje, así como problemas de conducta e integración, lo que les convierte en personas vulnerables.

Hasta hace unos años apenas se conocía este síndrome, se pensaba que eran niños hiperactivos o simplemente malos. En España hoy, gracias al esfuerzo de tantas madres y padres unidos para que se estudie y conozca el diagnóstico temprano, este padecimiento puede paliarse y hacer que estas criaturas tengan una vida más apacible y digna. Pero, sobre todo, que este mal tan duro se evite: si no se consume alcohol, nada de alcohol, durante la gestación, es 100% seguro que el niño no lo sufrirá. Ahora ya se sabe que el TEAF tiene una incidencia diez veces mayor que el síndrome de Down, es ligeramente superior al espectro autista y que un niño o niña de cada aula lo padece.

Desde la Fundación Visual TEAF aseguran que a pesar de que este día se celebra desde hace 25 años, el trastorno es todavía un gran desconocido. Hoy el sufrimiento de esos padres, la mayoría de los pioneros con hijos adoptados en los países del este de Europa, también es menor al conocer el origen, tener diagnóstico y estrategias de ayuda. Y poder luchar para que la sociedad, mujeres y hombres, tenga conocimiento del terrible mal que, sin querer, puede acarrear a sus hijos.

Cero alcohol durante los nueve meses del embarazo, por favor. Verde agua para regarlos.