Si ves estas bolsas negras en los árboles, es mejor huir

A simple vista, podrían parecer restos de algún acto vandálico o simples bolsas olvidadas. Pero si has visto estas bolsas negras colgando de los árboles, especialmente en parques y zonas verdes, lo cierto es que no están ahí por casualidad. Son un elemento clave en una lucha que pasa desapercibida para muchos, la batalla contra la oruga procesionaria del roble.

Este lepidóptero, cuya presencia se ha incrementado en distintas regiones de Europa debido al cambio climático y a la expansión de sus hábitats, no solo es perjudicial para los árboles que habita. También representa un riesgo para la salud humana y de animales domésticos. Por eso, esas discretas bolsas que cuelgan de los troncos están ahí por una razón muy concreta y necesaria.

Qué son y cómo funcionan estas bolsas negras que ves en los árboles

Lejos de ser basura, estas bolsas son trampas ecológicas diseñadas para atrapar a las orugas procesionarias del roble "Thaumetopea processionea". La técnica no utiliza químicos ni insecticidas: el funcionamiento es totalmente mecánico y se basa en la biología del propio insecto.

Durante su ciclo vital, estas orugas bajan en procesión desde las copas de los robles para enterrarse en el suelo y formar su crisálida. Las trampas aprovechan ese momento. Colocadas alrededor del tronco como un cinturón, las bolsas cuentan con un canal que guía a las orugas hacia una cámara de recogida oscura. Allí quedan atrapadas, sin poder regresar al árbol ni alcanzar el suelo para completar su metamorfosis.

Gracias al efecto del calor solar, el interior de la bolsa alcanza temperaturas que aceleran el proceso de deshidratación y muerte del insecto. No se utilizan venenos, lo que hace de este sistema una alternativa respetuosa con el entorno y segura para otros organismos.

Por qué deberías mantener la distancia: los riesgos de la procesionaria del roble

Aunque no lo parezcan, estas orugas son peligrosas. Y no solo para los árboles. Están cubiertas de finos pelos urticantes que se desprenden con facilidad y se dispersan por el viento. Estos pelos contienen una toxina llamada "thaumatopina", que puede causar desde erupciones cutáneas hasta reacciones alérgicas graves y problemas respiratorios en humanos. En mascotas, el contacto puede derivar incluso en necrosis de la lengua o muerte, si no se trata con rapidez.

El riesgo aumenta en primavera y verano, cuando las orugas están activas. Por eso, si ves una de estas trampas, es mejor no tocarla ni acercarse. Tampoco intentes manipularlas, aunque parezcan inofensivas.

Una plaga en expansión: respuesta de las autoridades europeas

El caso no es aislado. En ciudades alemanas como Colonia y Düsseldorf, los parques se han visto severamente afectados por la expansión de la procesionaria del roble. En algunos casos, se han cerrado temporalmente zonas verdes para realizar tratamientos específicos.

Las autoridades combinan distintos métodos de control, incluyendo la instalación de estas trampas negras, fumigaciones controladas en puntos críticos y retirada manual de nidos en invierno. También se informa a la población para extremar precauciones durante los meses de mayor actividad.

En España, aunque es más común la procesionaria del pino, también se han detectado casos de su pariente del roble, especialmente en el norte y zonas húmedas. Las bolsas negras podrían empezar a verse más en entornos urbanos como medida de prevención.

Cómo puedes protegerte y contribuir a la prevención

Si vives cerca de un parque o arboleda donde hayas visto estas bolsas, lo más prudente es:

No acercarte ni tocarlas.

Evitar pasear con mascotas por zonas afectadas durante primavera y verano.

Informar al ayuntamiento si detectas nidos o movimientos anómalos de orugas en masa.

Educar a los más pequeños para que no jueguen cerca de estos árboles.

Además, si tú o algún miembro de tu familia presenta síntomas tras un paseo al aire libre (picazón, sarpullidos, dificultad para respirar), consulta de inmediato con un profesional sanitario.

Una trampa sencilla contra una amenaza compleja

Las bolsas negras que ves colgando de los árboles no son desechos ni un misterio sin resolver. Son herramientas de una lucha medioambiental discreta pero urgente. A través de métodos sostenibles, muchos municipios intentan frenar la expansión de una plaga que amenaza la salud pública y la biodiversidad urbana.

Están ahí para protegernos, pero también requieren de nuestra colaboración y respeto. La próxima vez que las veas, sabrás que estás presenciando una batalla que nos afecta a todos.