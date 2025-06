Sanidad presentó a las autonomías un documento oficial con la firma de una sociedad científica que no lo apoyaba

La hemeroteca a veces es traicionera. El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, ha informado hoy de que ha remitido un requerimiento de información a la empresa Novo Nordisk Pharma tras detectar indicios de que uno de sus portales informativos podría estar contraviniendo la normativa en materia de publicidad de medicamentos. La actuación se ha iniciado a raíz de una noticia publicada en diferentes medios de comunicación que informaba sobre la campaña de la farmacéutica "La Verdad de su Peso", que ha generado polémica en una parte de la población por el tratamiento de la enfermedad, ya que su objetivo es no "maquillar" o "suavizar la realidad" sobre la obesidad.

La petición de Sanidad con respecto a la compañía no es tanto en respuesta al tratamiento de la información como al contenido de la campaña, según recoge Ep. El sitio web 'www.sobretupeso.es', que acoge la campaña, redirige a otra página denominada 'Obesidad sin filtros' gestionada por el propio laboratorio. En ella, se presentan contenidos informativos relacionados con el abordaje de la obesidad, incluyendo imágenes en las que se indica expresamente que se trata de una iniciativa de Novo Nordisk, avalada por diversas sociedades científicas como Seedo, SEEN, Semergen, SEMG o SEMI, entre otras. Por tanto, el Ministerio ha solicitado formalmente a la compañía que aporte documentación relativa al respaldo declarado por dichas organizaciones científicas y profesionales. Asimismo, ha llamado la atención sobre otro enlace de la misma web que contiene una serie de preguntas recomendadas para formular al médico.

Sin embargo, hace unos pocos meses, el departamento que comanda Mónica García presentó un documento oficial para aprobación en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)que contenía el nombre de los representantes de una sociedad científica como firmantes que en absoluto habían dado su visto bueno a tal texto.

A mediados de febrero, Sanidad y el Comisionado de Salud Mental llevaron al Pleno del CISNS el texto del Plan de Salud Mental 2025-2027 para su aprobación por parte de las comunidades autónomas. Un borrador que, supuestamente, contaba con el apoyo de gran número de sociedades que representaban a los profesionales de salud mental, donde se incluía la sociedad científica a la que pertenecen la mayor parte de los psiquiatras de este país, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm).Sin embargo, la tarde anterior, los representantes de esta entidad, cuyos nombres aparecían en los créditos finales, recibieron el texto por fuentes ajenas al Ministerio- que no les había enviado la versión definitiva- y emitieron un comunicado para decir publicamente que retiraban su apoyo a dicho Plan.

El motivo no era menor. El rechazo al texto se produjo, entre otras razones, porque incluía errores de bulto como que, en la única línea sobre el aumento de profesionales, no sólo no se reflejaba la principal petición de la Semps: aumentar la ratio de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras especializadas para atender de forma eficiente la creciente demanda de atención en salud mental, sino que incluso aparecía un indicador que suponía un decremento del 10% en estos profesionales.

Su retirada motivó que los consejeros de Sanidad de gran parte de las comunidades autónomas votaran en contra del proyecto, ya que entendieron que no podía salir adelante un texto que no contaba con el aval de los especialistas en la materia. De hecho, pidieron a Sanidad y al Comisionado que volvieran a traerlo al Pleno cuando contaran con el apoyo de esta sociedad.

Prueba del error cometido por el ministerio y el Comisionado fueron las reuniones que posteriormente mantuvieron con la Semps para tratar de lograr un consenso.

La Semps no fue la única sociedad de profesionales de las que supuestamente avalaban el Plan que le retiró su apoyo cuando vio el documento definitio. También lo hicieron, por otros motivos, el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (Aepnya).