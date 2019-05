“Vigilen a sus hijos”: La alerta de una madre por el “Juego de la Muerte”

«Por favor, mira lo que tus hijos ven, publican y comentan en internet». Es el ruego de una madre de Evansville (Indiana, EE UU) a todos los progenitores tras dar el último adiós a su hijo. Joann Jackson Bogar escribió esta petición en su cuenta de Facebook horas después de que su hijo Mason falleciera tras intentar llevar a cabo el desafío de la asfixia («chocking game»). Se trata del mismo reto viral del que ha alertado la Policía Local de Granada tras detectar a varios menores de Segundo y Tercero de la ESO grabándose con el móvil mientras hacían este desafío que en nuestro país se ha llamado «juego de la muerte». Se trata del único caso detectado hasta el momento en Granada. En el vídeo que ellos mismos subieron a las redes se ve a los adolescentes en los exteriores del centro apretándose el cuello hasta que uno de ellos queda inconsciente. Nada más tener conocimiento de este hecho, tras recibir una denuncia por redes sociales, la Policía contactó con el director del centro y el pasado martes el citado Cuerpo impartió una charla en el instituto para explicar a los alumnos las «graves consecuencias» que puede conllevar esta práctica. Además, han trasladado el vídeo a la Fiscalía de Menores.

«Si ''quien juega con fuego, puede acabar quemado'', quien juega con la muerte, puede terminar matando a alguien. Dejar sin oxígeno un cerebro, puede ocasionar convulsiones, daños neuronales irreparables e incluso la muerte. Esto no es ningún juego ni tiene ninguna gracia», denunciaba la Policía en redes sociales para alertar a la población al respecto. Y es que de juego no tiene nada. Se desconoce la cifra real de cuántos jóvenes han perdido la vida por este desafío que empezó mucho antes que las redes sociales. El problema es que en los últimos meses se ha viralizado llegando a todos los rincones.

Mason fue su última víctima. Y no murió hace un año o hace unos meses, falleció el pasado 6 de mayo. «Mason intentó un desafío que vio en las redes sociales y que salió horriblemente mal. Fue el desafío de la asfixia.... Por desgracia se ha llevado la vida de muchos jóvenes demasiado pronto y se llevará a nuestro precioso Mason», escribía horas después de que en el hospital le dijeran que no se podía hacer nada por él. Sus padres donaron sus órganos y piden un favor: «preste atención a lo que miran tus hijos en redes sociales. Sé que nuestros hijos siempre se quejan de que estamos siendo demasiado sobreprotectores, pero está bien, es nuestro trabajo».

El incidente ocurrido en Granada en el que no ha habido que lamentar víctimas es una buena oportunidad para educar a los hijos al respecto y que no les pueda la presión del grupo. «Hay que abordarlo, pero sin culpabilizar lo que se ha hecho porque si tu hijo se lo plantea no lo va a decir. En vez de comentarles «¡qué barbaridad!», es mejor decirles: ''Hijo ha pasado esto, ¿lo has visto?, ¿tú qué piensas?», explica la psicóloga Pilar Gandía, secretaria del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia. «La comunicación en estos casos resulta clave, hay que enseñarles a ser críticos con lo que les llega porque los adolescentes no se dan cuenta de los riesgos reales, de las consecuencias cuando asumen este tipo de riesgos», añade.