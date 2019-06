Vivir (bien) con aire acondicionado

La climatización está cambiando el mundo. Tenemos ejemplos más que relevantes. No estamos hablando de tomar un refresco en una cafetería refrigerada o ver una película en un cine con aire acondicionado... Hablamos de que hoy en día hay lugares en nuestro planeta que están habitados por la existencia (industrial) de esos ingenios de aire acondicionado. Su presencia ha tenido efectos sociales y culturales. En 1950, el 28% de la población de Estados Unidos vivía en la Franja del Sol (la zona más «caliente» del país); en 2000 el porcentaje era del 40%. La población total de las ciudades del Golfo pasó de menos de 500.000 en 1950 a 20 millones actualmente. El crecimiento de Singapur, de las ciudades chinas o indias, no habría sido igual si todavía dependieran de los ventiladores, las galerías con sombra y las siestas. Está claro que los grandes rascacielos o los centros comerciales no serían viables sin el aire acondicionado. Más allá de tener pistas de nieve en esos países del Golfo, tenemos ejemplos más palmarios como que el aire acondicionado va a posibilitar la Copa del Mundo que se celebrará en Catar en 2022. Esas excentricidades climáticas no habrían tampoco sido posibles sin la ayuda de las escaleras mecánicas de esos centros comerciales que se han convertido en el nuevo espacio social. Un ágora refrigerada a la que se llega en coche climatizado. Básico para soportar el calor axfisiante del exterior...