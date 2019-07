Xabier Fortes es periodista de RTVE y es el encargado de dirigir y presentar Los Desayunos de TVE; también es la figura que ejerció de moderador en el debate celebrado en la televisión pública de cara a las elecciones del pasado 28-A. Hoy, un periodista del programa, Javier Solano, ha calificado como “accidente” la violación múltiple que tuvo lugar por cinco jóvenes a una chica en los San Fermines del año 2016 (el caso conocido como La Manada). Fortes ha utilizado su Twitter para disculparse por lo sucedido y para explicar su versión de lo que se ha podido presenciar en el programa.

El periodista ha escrito que “en ocasiones un tuit tiene que empezar por una disculpa” y que “el sentido que se buscaba fue al final exactamente el contrario al que se consiguió” en el informativo. Además, matiza: “Cuando el redactor del programa, en directo, habla de ‘accidente’ se refiere a que la violación de La Manada se produjo en la capital navarra como se pudo haber producido en cualquier otra ciudad o en cualquier otra circunstancia”. Y finaliza: “Es evidente que no se quiso poner en cuestión unos hechos que han quedado suficientemente calificados en la sentencia del Tribunal Supremo [...] A mí solo me queda asumir las críticas merecidas por no haber sido más diligente para reaccionar al escuchar en directo esa conexión y matizarla o contextualizarla”.

El pasado 4 de julio el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia según la cual condenaba a Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo a hasta 17 años de prisión por abuso sexual. Los jueces determinaron que el robo del móvil, las múltiples penetraciones bucales y vaginales y el abuso sexual al que sometieron a la joven merecían un castigo mayor al que habían recibido un año atrás en una sentencia mucho más polémica.