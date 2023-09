Un niño hace llorar de emoción a su padrastro: "No me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio el regalo de tenerte. Me gustaría llevar tu apellido"

En un mundo a menudo inundado de noticias desalentadoras, un conmovedor video que circula en las redes sociales ha derretido los corazones de millones de personas alrededor del mundo.En el se muestra el poderoso y sincero gesto de un niño hacia su padrastro, que ha dejado a todos con lágrimas en los ojos.

Los protagonista de esta historia son un niño y su padrastro, a quien considera como su padre. En el video, que ha dado la vuelta a en redes sociales, se puede ver al pequeño entregándole un conmovedor regalo.

Dentro de él, un pequeño texto que comienza con las palabras: "Para mi padrastro. No me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio el regalo de tenerte." En un momento en el que el video revela la emoción en sus ojos, continúa: "Gracias por amarme como a tu propio hijo y por casarte con mi madre. Me gustaría honrarte y compartir tu apellido".

Las lágrimas de emoción no pudieron ser contenidas por el padre, quien abrazó con fuerza a su hijastro mientras demostraba entre sollozos cuánto significaba para él ese gesto.

Las redes se han llenado de comentarios de apoyo y admiración hacia el pequeño por su valentía y amor hacia su padrastro. Muchos usuarios destacaron la importancia de la figura del padrastro en la vida de un niño y cómo puede ser igual de significativa que la de un padre biológico.