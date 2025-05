Adiós al Sol para cultivar: así funciona la "electroagricultura" que promete alimentar a 136.000 millones de personas

Cada año nacen aproximadamente 140 millones de personas. Eso son muchas bocas que alimentar, por lo que a la especie humana ya le vale tener una productividad a la altura. Gran parte de esta productividad se confía en la agricultura, siendo las legumbres, verduras u hortalizas parte clave de la dieta humana.

La agricultura ha gozado de diversas revoluciones a lo largo de los milenios. Cada cierto tiempo se efectuaba un gran salto adelante que aumentaba exponencialmente su productividad, y puede que pronto se realice el siguiente salto gracias a la electroagricultura. Se trata de una técnica para cultivar plantas sin luz solar que podría alimentar a más de 136.000 millones de personas, según detalla Jason Deegan.

La revolución de la electroagricultura

Efectivamente, hablamos de un tipo de agricultura que no emplea luz solar. Entonces, ¿cómo funciona? Realmente sí tiene energía, pero de paneles solares, no directamente la luz del sol. Esto no es un detalle pequeño, puesto que entonces no será necesario que las plantas tengan luz solar, lo que permite tanto plantarlas en lugares aislados como en granjas verticales, que son más pequeñas y concentradas que las típicas plantaciones extensas.

La energía de los paneles solares es una pieza clave, pero también el acetato, una molécula simple que las plantas pueden usar de alimento. Combinando agua y dióxido de carbono (CO₂) se produce el acetato, el cual, a través de los paneles solares, permite que las plantas puedan absorberlo y utilizarlo para crecer. Ya existen una gran cantidad de microorganismos que emplean el acetato como alimento, ahora la clave es que lo hagan las plantas.

Por otro lado, cuando las plantas todavía son semillas, emplean la energía almacenada en ellas, para crecer. Después se alimentan mediante la fotosíntesis, que realmente solo convierte un 1% de la luz en energía utilizable, pero primero usan esta energía. La clave es que ya maduras puedan volver a usar sus vías internas para alimentarse del acetato, y no depender de la luz solar, algo en lo que ya trabajan los científicos.

En cuanto a los planes de futuro, lo cierto es que no es la electro-agricultura no es una solución a corto plazo. Sin embargo, ya se han realizado pruebas con lechugas o tomates que el acetato puede alimentar a las plantas. Según los cálculos científicos, mediante esta agricultura, a nivel mundial, se podrían alimentar 136.000 millones de personas. Para que nos hagamos una idea, en el planeta actualmente convivimos 8.200 millones de personas, por lo que, sí, supondría una revolución.