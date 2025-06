Kindle Colorsoft, análisis: un antes y un después para Amazon... y no solo por su pantalla a color

Después de 17 años apostando exclusivamente por la tinta electrónica en blanco y negro (la primera generación se lanzó en un lejano noviembre de 2007), Amazon por fin se ha subido al carro del color. El Kindle Colorsoft Signature Edition, disponible desde el pasado octubre de 2024, no solo es el primer Kindle con pantalla a color, sino también uno de los modelos más completos que ha sacado la compañía hasta la fecha.

Este nuevo lector mantiene todo lo que ya funcionaba en la familia Kindle, como la autonomía, la comodidad y un ecosistema muy bien integrado, pero añade un extra visual que puede marcar la diferencia para ciertos tipos de lectura. Y sí, lo primero que he hecho nada más tenerlo en mis manos es probar la lectura de cómics, ahora en todo su esplendor, pero también se disfrutan más las ilustraciones, las portadas o el simple hecho de bucear por su biblioteca de libros.

Es cierto que Amazon llega más tarde que otros fabricantes, que ya ofrecían lectores a color desde el año 2020. Sin embargo, lo hace con una propuesta muy pulida, que se integra perfectamente en su catálogo y que plantea una pregunta clave: ¿merece la pena dar el salto al color o sigue siendo mejor opción el clásico Paperwhite? Lo descubrimos, poco a poco, en este análisis.

Pros y contras

Pros Contras Pantalla a color ideal para cómics, libros ilustrados y guías Precio elevado: 100 euros más que el Paperwhite Subrayado en distintos colores para organizar mejor notas y destacados Menor resolución en color (150 ppp) frente a texto (300 ppp) 32 GB de almacenamiento, espacio de sobra para libros pesados Ecosistema cerrado: menos compatible con otras plataformas Carga inalámbrica La base de carga inalámbrica se vende por separado Resistencia al agua IPX8 Iluminación mejorada y más precisa Mantiene el estilo de lectura "en papel"

Precio del Kindle Colorsoft y dónde comprarlo en España

El Kindle Colorsoft Signature Edition tiene un precio oficial de 299 euros y puedes comprarlo directamente en Amazon, como es habitual. Se encuentra disponible únicamente en negro metalizado, aunque siempre puedes darle una nota de color poniéndole una funda.

Diseño

El Kindle Colorsoft sigue la línea estética tradicional de la familia Kindle, con un aspecto muy parecido al del Paperwhite, aunque con pequeñas diferencias en peso y grosor. A simple vista, destaca por su diseño compacto y elegante, con un acabado en negro metalizado que le da un toque premium y algo más moderno.

La trasera del lector de libros electrónico, con el logo de Amazon Silvia Fernández

La pantalla táctil, que para mí tiene el tamaño perfecto, está perfectamente integrada en el frontal. Tiene unos marcos lo suficientemente finos como para aprovechar bien el espacio de la pantalla, pero que siguen permitiendo un agarre cómodo del dispositivo. Vamos, que puedes sostenerlo sin miedo a tocar algo por error, al menos en mi experiencia de estas semanas.

A pesar de su cuerpo robusto, solo tiene 7,8 mm de grosor, por lo que sigue siendo muy delgado, manejable y fácil de llevar encima. Lo sentirás igual de confortable después de estar un buen rato leyendo, y eso hay que agradecérselo principalmente a dos factores: por un lado, su acabado trasero, que mejora el agarre; y, por otro, su peso, que está bien distribuido y no cansa ni aunque lo sostengas durante horas.

El puerto de carga y el botón de encendido/apagado Silvia Fernández

El único botón físico que encontrarás es el de encendido/apagado, justo al lado del puerto de carga de la zona inferior, que también sirve para activar la pantalla cuando esta se encuentra en suspensión. El hecho de no tener botones físicos en el panel un aspecto más limpio al lector, pero a mi personalmente me encantaría tener un botón físico para ir hacia atrás, como en los modelos de iPhone más antiguos, ya que me resultaría más cómodo en ciertas situaciones, como salir del libro en curso.

Pantalla

La pantalla es, sin duda, la gran novedad del Kindle Colorsoft Signature Edition y por lo que más merece la pena comprarlo: como hemos dicho antes, se trata del primer modelo de la marca con tecnología a color. El lector utiliza un panel E Ink Kaleido 3 capaz de mostrar hasta 4.096 colores y 16 niveles de escala de grises, con un tamaño más que suficiente de 7 pulgadas.

Un cómic abierto en el Kindle Colorsoft, en color negro metalizado Propia/Silvia Fernández

Para que el salto al color no afecte a la experiencia de lectura, Amazon ha afinado la tecnología de pantalla con mejoras que aumentan el contraste y la velocidad de respuesta: incorpora una nueva capa que optimiza tanto el contenido en color como en blanco y negro. Además, la luz frontal ha sido rediseñada con LED más eficicientes para que los colores se vean más naturales. Este sistema de iluminación combina 12 LED blancos y 13 ámbar, lo que permite ajustar automáticamente la temperatura de color: luz blanca fría durante el día y tonos ámbar más cálidos por la noche, como en otros modelos avanzados.

Por otro lado, es importante saber que la resolución es diferente según el tipo de contenido: 300 ppp para texto en blanco y negro, que mantiene la nitidez habitual de los Kindle, y 150 ppp para las zonas a color, que resulta que suficiente para disfrutar de cómics, ilustraciones y libros infantiles. Además, la pantalla cuenta con varios recubrimientos especiales que reducen los reflejos, una característica que, bajo mi punto de vista, debería ser prioritaria para cualquier fabricante.

Así se ve el capítulo de un libro con la interfaz en blanco Silvia Fernández

Recuerda que aquí todo está pensado para leer sin fatiga visual, y es por ello que mantiene ese efecto papel tan agradable que siempre ha caracterizado a los Kindle. Quizás, el primer contacto con el Kindle Colorsoft te haga pensar que el color es insuficiente, pero es que no puedes esperar el brillo (94 nits) o la viveza de una tablet. Si yo, fanática de los colores vivos y saturados, me he acostumbrado, créeme que tú también lo harás.

Batería y carga

Amazon ha hecho un buen trabajo optimizando la batería del Kindle Colorsoft para que, a pesar de la nueva pantalla a color, siga ofreciendo una gran autonomía.

Según Amazon, su batería de 1.700 mAh puede aguantar hasta 12 semanas si le das poco uso, con el modo avión activado y el brillo bajo mínimos. En mi experiencia, habiéndolo utilizadounas 4-7 horas a la semana -porque siempre hay semanas mejores que otras-, con el WiFi conectado en muchas ocasiones -porque busco algo y luego se me olvida quitarlo- y el brillo prácticamente al máximo -porque no soporto la falta de luz-, solo he tenido que cargarlo una vez en 6 semanas.

El dispositivo se puede cargar de dos formas: mediante el clásico puerto USB-C, con el que se consigue una carga completa entre 2,5 y 3 horas; o bien con carga inalámbrica, utilizando una base Qi que se vende por separado. Esta segunda opción resulta bastante cómoda si tienes pensado dejarlo siempre en el mismo sitio, aunque no ha sido mi caso. Además, cuenta con modos automáticos de ahorro de energía que se activan cuando no estás leyendo, ayudando a alargar aún más su autonomía.

Software y funcionamiento

El Kindle Colorsoft funciona con el sistema operativo habitual de los Kindle, pero incluye algunos ajustes extra para sacarle partido a su joya de la corona: la nueva pantalla a color.

Una de las novedades más útiles es que ahora puedes subrayar en distintos colores (amarillo, naranja, azul y rosa), ideal si te gusta organizar tus notas por temas o destacar ideas de forma visual. A mí, personalmente, me parece súper útil. Además, subrayar sigue siendo muy sencillo, porque basta con mantener pulsada una palabra, arrastrar para seleccionar el texto y elegir el color desde un pequeño menú emergente que aparece en pantalla.

Con esta misma acción, podrás crear una nota, buscar la frase seleccionada en el libro en cuestión, en todo el texo (alguna vez se me ha quedado bloqueado) o en la tienda de Kindle. Y, si pulsas sobre los tres puntitos verticales, tienes la opción de compartir el fragmento por email, buscarlo en Wikipedia, traducirlo y hasta informar de un error en el contenido: ya sea una errata, una parte repetida, texto ilegible, mala calidad de imagen, etc.

Así se ve la biblioteca en color Silvia Fernández

Más allá de las propias páginas del libro, el cambio también se nota la biblioteca y la tienda Kindle, donde las portadas se ven ahora a todo color, lo que hace que navegar entre libros resulte mucho más atractivo. Para el contenido a color, hay dos modos de visualización: uno predeterminado y otro más vívido, por si prefieres colores más intensos, ambos localizados dentro de los ajustes del menú. Además, el software incluye opciones específicas para ajustar el brillo y la calidez según el tipo de contenido o las condiciones de luz, lo que te permite personalizar al máximo la experiencia de lectura.

La calidez de pantalla mínima y máxima que ofrece el Kindle Colorsoft Silvia Fernández

Este modelo ofrece hasta 14 tamaños de fuente Silvia Fernández

El zoom en las imágenes ha mejorado notablemente en este modelo: es más fluido y sin las molestas pixelaciones que solían aparecer en generaciones anteriores, algo clave si lees cómics o libros ilustrados.

Por lo demás, el Colorsoft sigue plenamente integrado en el ecosistema Kindle: puedes sincronizar la lectura entre dispositivos, seguir donde lo dejaste gracias a Whispersync y hacer uso de Kindle Unlimited, el servicio de Amazon que da acceso ilimitado a un inmenso catálogo de libros digitales, que funciona bajo suscripción.

Conclusión

El Kindle Colorsoft Signature Edition marca un punto de inflexión en la gama Kindle: por fin hay una alternativa a color dentro de su catálogo, y sin renunciar a las características de siempre, las que han hecho grandes a estos lectores electrónicos desde hace años. Conserva la buena autonomía, la experiencia de lectura cómoda y el ecosistema completo que conocemos, pero añade una capa visual que puede cambiar por completo tu forma de leer.

Frente al Paperwhite, el Colorsoft mejora en varios aspectos: gana en versatilidad de pantalla, capacidad de almacenamiento y añade carga inalámbrica. ¿El precio a pagar? Una ligera reducción en la autonomía, aunque sigue estando por encima de la media del mercado, y un precio sensiblemente más alto. De hecho, estamos ante el modelo más caro de la gama Kindle, con una diferencia de 100 euros respecto al Paperwhite. Para ser exactos, 299 euros frente a 199.

Si te gustan leer cómics, este modelo es para ti Silvia Fernández

En el fondo, la clave para decidir si merece la pena está en el tipo de contenido que sueles consumir. Si solo lees novelas o libros sin ilustraciones, el Paperwhite sigue siendo una opción más que suficiente y, además, más económica. Pero si te interesan los cómics, los libros ilustrados, los esquemas o simplemente quieres organizar tus subrayados por colores, este dispositivo tiene todo el sentido del mundo. Y el salto de precio, en ese caso, está justificado.

La tecnología de color del Colorsoft Signature Edition no es revolucionaria (ya sabemos que otras marcas llegaron mucho antes), pero está bien implementada y encaja perfectamente en el ADN de Kindle: mejora la experiencia visual sin perder las ventajas de la tinta electrónica, como la baja fatiga visual o la buena visibilidad con luz natural. A fin de cuentas, esto consigue que sea el Kindle más ambicioso hasta la fecha y, muy posiblemente (para mí), el mejor compañero de lectura que Amazon ha lanzado nunca.