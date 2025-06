Dreame AirStyle Pro, análisis: el moldeador de pelo que te hará replantearte si necesitas un Dyson Airwrap

Dreame quiere plantar cara a los grandes con su nuevo moldeador AirStyle Pro, un dispositivo versátil que combina diseño y tecnología premium sin tener que hipotecarte por ello. Su apuesta es clara: ofrecer resultados de peluquería sin salir de casa y sin complicarse demasiado la vida, vamos, lo que prácticamente todas buscamos en nuestro día a día.

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿realmente marca la diferencia respecto a otros dispositivos de su gama, o se queda a medio camino? Lo hemos puesto a prueba durante varias semanas para ver de qué es capaz y si merece un sitio entre tus imprescindibles. Te contamos nuestras impresiones, punto por punto, en este análisis.

Pros y contras

Pros Contras Versatilidad real: 7 herramientas en 1 dispositivo El estuche es demasiado grande Cuida la salud capilar: sale humo, pero no quema, todo es con aire caliente El mango grueso hace que el agarre no sea tan cómodo Supone un ahorro de tiempo considerable Hay que limpiar los filtros laterales Es sencillo e intuitivo hasta para usuarios sin ninguna experiencia en peinarse Si quieres looks más elaborados, necesitarás otros utensilios No abrasa al cambiar de accesorios Por relación calidad-precio, es el mejor de su gama

Precio del Dreame AirStyle Pro y dónde comprarlo en España

En la web oficial de Dreame España, el precio oficial del moldeador de pelo AirStyle Pro es de 349 euros. Su diseño no tiene variantes, por lo que se encuentra disponible de forma exclusiva en color oro rosa.

No obstante, en otros comercios online lo hemos localizado a mejor precio. En PcComponentes cuesta 348 euros, casi lo mismo que en la web de Dreame, pero si lo compras desde Amazon puedes ahorrarte un buen dinero: puede ser tuyo por 279 euros, lo que supone un ahorro de 70 euros.

Diseño

Empezando por el aspecto estético, el Dreame AirStyle Pro entra por los ojos: su diseño, que cuida hasta el más mínimo detalle, apunta claramente al segmento más premium del mercado. El acabado en color marrón con textura de cuero vegano le da un aire sofisticado, mientras que los detalles metálicos en tono oro rosado le aportan un toque distintivo que lo aleja de los típicos moldeadores con carcasa de plástico.

El set no puede ser más elegante: textura de cuero vegano y detalles en oro rosado Silvia Fernández

La ergonomía también está bien resuelta. Con solo 290,6 gramos de peso (sin contar el cable), es un dispositivo ligero y fácil de manejar, ideal para sesiones de peinado largas sin que se te canse el brazo. Sin embargo, el agarre podría resultarte algo ancho si -como yo- tienes las manos pequeñas, aunque tampoco hay por qué asustarse, ya que no llega a ser incómodo. El equilibrio en general es bueno, lo que facilita su uso en diferentes ángulos.

Un punto a destacar es el estuche de presentación: una caja ovalada con exterior de cuero vegano y forro de terciopelo negro en su interior, pensado para proteger el aparato y sus accesorios, con diferentes secciones para mantenerlo organizado. Para mi gusto, se trata de un packaging ideal... si no fuera porque tiene un tamaño considerable, un dato que conviene tenerlo en cuenta a la hora de hacerle sitio en el baño, en el armario de tu habitación o llevártelo de viaje.

Accesorios

Uno de los puntos fuertes de este moldeador (por no decir el que más) es el completísimo set de siete accesorios intercambiables que trae consigo, pensados para cubrir casi cualquier tipo de peinado. Te presentamos, uno a uno, todo lo que incluye:

Cepillo redondo para dar volumen: mejora la suavidad de la corona, donde se suelen formar tantos remolinos o espirales, y también logra un efecto esponjoso y natural en todo el cabello. Para utilizarlo, la forma correcta es colocarlo contra la raíz del cabello durante 5-10 segundos y luego peinar hacia abajo.

Para mí, el accesorio menos útil de los siete Silvia Fernández

Cepillo suavizante para alisar: el cepillo de dientes suaves (con bolitas en sus púas) funciona muy bien en melenas finas o cueros cabelludos sensibles, mientras que el de dientes duros (sin bolitas) está pensado para cabellos más gruesos o rebeldes. En ambos casos, te dejarán el pelo con un alisado natural, brillante y suave, y lo mejor es que es tan simple como peinar tu cabello desde la raíz hasta la punta.

Tanto el cepillo de dientes suaves (izquierda) como el de dientes duros (derecha) sirven para alisar Silvia Fernández

Flyaway: sirve para suavizar el cabello y reducir el "frizz", que es el encrespamiento de toda la vida. Antes de utilizarlo, asegúrate qué lado del cabello quieres peinar: para el lado izquierdo, gira la perilla en la parte superior del accesorio hacia el lado marcado con "L"; y, para el derecho, gira la perilla hacia la "R". Una vez hecho esto, coloca la boquilla cerca de la raíz para que esta se adhiera, y luego muévela lentamente hacia la punta.

El accesorio Flyaway y su perilla giratoria Silvia Fernández

Secador con boquilla concentradora: lo mejor para preparar el peinado. Utilízalo para secar el cabello (lo recomendable es tenerlo un 80% seco) antes de rizarlo. Si tienes poco volumen, te garantizamos que no tardarás ni cinco minutos en hacerlo.

El secador, la joya de la corona del moldeador Silvia Fernández

Dos moldeadores de barra para rizar: para empezar, elige el barril adecuado en función del lado del cabello (izquierdo o derecho) que quieres rizar. Después, sostén un mechón de cabello, coloca la barra de envoltura automática cerca del extremo y deja que la magia actúe: se enrollará sin hacer absolutamente nada.

Basta con fijarse en el lado del cabello, el resto es cosa de la barra y el efecto Coanda Silvia Fernández

Estos moldeadores de barra aprovechan el efecto Coanda (que es el mismo que usa Dyson), haciendo que el cabello se enrosque solo alrededor del accesorio gracias al aire a alta velocidad. A la hora de la verdad, esto facilita mucho la creación de rizos u ondassin tener que sujetar el mechón con la mano. Y no importa lo difícil que te parezca de primeras, porque si yo he conseguido cogerle el truco en dos intentos, te aseguro que tú también.

Con esta variedad, puedes ir desde un secado exprés hasta un look con ondas marcadas, rizos definidos o un alisado pulido. Además, cambiar de accesorio es rápido e intuitivo gracias a su sistema magnético: basta con acercarlo, girarlo ligeramente y listo. Un detalle que se agradece, sobre todo cuando tienes poco tiempo y necesitas ir cambiando de herramienta sobre la marcha, es el código de colores que trae consigo, con negro para cerrar y blanco para abrir.

Cómo funciona

El AirStyle Pro monta un motor potente que alcanza las 110.000 revoluciones por minuto, generando un flujo de aire muy rápido y preciso. Gracias a la tecnología Jet AirFlow, es capaz de mover hasta 55 m³/h y alcanzar velocidades de hasta 60 m/s. ¿Qué significa esto en el día a día? Básicamente, que seca el pelo en mucho menos tiempo que tu secador habitual, incluso en melenas largas y abundantes. Además, sus salidas de aire de 360º reparten el flujo de forma uniforme, para que el resultado sea más homogéneo en todo el cabello.

Otro punto a tener en cuenta es su sistema de control térmico inteligente, con el que Dreame demuestra que se preocupa por la salud capilar de sus usuarios. Un sensor mide la temperatura del aire hasta 300 veces por segundo para que se mantenga constante y evitar daños por exceso de calor. Así, el aparato alterna automáticamente entre aire caliente (para dar forma) y aire frío (para fijar), lo que ayuda a conseguir un peinado duradero sin castigar la fibra capilar.

Con una potencia de 1300 W, el rendimiento es más que suficiente para un secado rápido sin renunciar al cuidado del cabello. En los moldeadores de rizo, además, el efecto Coanda se nota al instante: como hemos comentado justo en el apartado anterior, es muy sorprendente ver cómo el pelo se enrolla solo alrededor del accesorio, de forma suave y controlada, como si supiera lo que tiene que hacer.

Botones y experiencia de uso

En cuanto a sus botones y experiencia de uso, me ha encantado que apueste por una interfaz sencilla e intuitiva, apta para todo tipo de usuarios. Te diré más: jamás pensé que vería a mi madre -una persona poco amiga de las nuevas tecnologías- utilizando un dispositivo de este tipo, y me lo ha acabado quitando varios días.

Cuenta con tres niveles de temperatura (desde aire frío a 0 °C hasta calor intenso a 80 °C) y tres velocidades de flujo de aire (entre 50 y 60 m/s), lo que permite ajustar el funcionamiento según el tipo de cabello o el peinado que quieras hacer. Mención aparte merece el botón de aire frío, pues basta con pulsarlo para fijar el peinado al terminar cada mechón, lo cual es muy útil. Además, todos los botones están bien ubicados y son fáciles de usar mientras estás peinándote, sin necesidad de mirarlos o reajustarlos constantemente.

Los controles del Dreame AirStyle Pro: velocidad, temperatura y botón de frío Silvia Fernández

Otro detalle que marca la diferencia, y mucho, es el cable de 2,8 metros con sistema antienredos giratorio. Gracias a él, podrás hacer varias cosas: por un lado, despreocuparte de que el enchufe y el espejo de tu habitación se encuentren a kilómetros de distancia; y, por otro, moverte con libertad sin que el cable se convierta en un estorbo, como en la mayoría de herramientas de este tipo.

El mango del moldeador, el filtro y el cable giratorio Silvia Fernández

En general, la experiencia de uso es muy satisfactoria, principalmente porque puedes secarte y peinarte de forma profesional en muy pocos minutos. Además, he de decir que es bastante más silencioso (76 dB) que otros moldeadores de pelo que he probado, así que el nivel de ruido es bastante razonable para la potencia que ofrece. ¿Algo negativo? Se forma cierta humareda al utilizarlo, que aunque no llega a ser molesta del todo, es un detalle que no puedo pasar por alto.

Conclusión

Después de tener el AirStyle Pro de Dreame en mis manos (y pelo) durante varias semanas, creo que se trata de un moldeador especialmente recomendable para cabellos finos o con densidad media, ya que en mí misma -que cumplo con estas características- ha funcionado mejor que en mi hermana, por ejemplo, que tiene una melena gruesa y abundante.

Teniendo eso en cuenta, los resultados son bastante profesionales (en más de una ocasión me han preguntado si venía de la peluquería), aunque tampoco parecerá que te has peinado para ir de boda. Sinceramente, creo que su especialidad son los estilos casuales, como las ondas surferas, los alisados naturales o dar volumen al cabello de forma discreta.

Resultados de pelo liso Silvia Fernández

Resultados de pelo ondulado Silvia Fernández

Por otro lado, si eres una de esas personas que, como yo, siempre vas con prisa o no destacas precisamente por tu maña a la hora de peinarte, vas a descubrir un mundo nuevo con este moldeador. Le quitaría algún que otro punto por el estuche enorme, el cual todavía no he sido capaz de llevar a ningún viaje, y el agarre, que no es totalmente cómodo, pero como primer moldeador versátil le daría un 8,5/10.

Así que, si no tienes Dyson y quieres experimentar con peinados, merece totalmente la pena: por un precio 349 euros (o menos si lo compras en Amazon), tienes una herramienta 7 en 1 de lo más divertida, intuitiva y práctica, que además evita tener que comprar varios aparatos por separado.