Apple TV+ ahora es más barato... pero solo por tiempo limitado

Apple TV+ ha lanzado una promoción que rebaja su precio a 4,99 euros mensuales durante los primeros tres meses. La oferta ya está disponible, por lo que cualquier persona que quiera aprovecharla ya puede hacerlo. Con esta promoción, la plataforma de streaming busca atraer nuevos suscriptores en un mercado cada vez más competitivo, en el que Netflix, Disney+, Prime Video y Max son los grandes nombres contra los que intenta medirse.

El precio habitual de Apple TV+ en España es de 9,99 euros mensuales. Por ello, la promoción nos permite disfrutar del servicio por aproximadamente la mitad. Tras el periodo de tres meses, regresa a dicho importe.

Cómo aprovechar la oferta de Apple TV+

Para contratar la oferta, simplemente debes acceder a Apple TV+, lo cual puedes hacer desde este enlace. Una vez dentro, lo primero que verás será un botón blanco en el que pone 'Aceptar oferta'. Púlsalo y rellena los formularios que se te pidan.

Pulsa en 'Aceptar oferta' para suscribirte Apple TV+

En cuanto al contenido de Apple TV+, el servicio prioriza la calidad sobre la cantidad. Su catálogo no resulta tan extenso como el de otras plataformas, pero cuenta con un buen repertorio de producciones originales —como Ted Lasso, The Morning Show, Severance, For All Mankind o Foundation—, además de títulos destacados, entre los que se encuentran Napoleón, Los asesinos de la luna, Fly Me to the Moon, Finch o El Banquero. En abril se reforzará con estrenos potentes.

Se puede ver desde una gran cantidad de dispositivos. Al igual que sucede con Netflix o Disney+, resulta accesible desde ordenadores, Smart TV, consolas (PS4, PS5, Xbox One, Series S y X) y, por supuesto, los productos de Apple. En Android cuenta con una aplicación en la Play Store, pero esta padece bastantes problemas de compatibilidad.

Este servicio se lanzó el 1 de noviembre de 2019 como la plataforma de streaming de Apple. Poco a poco se está asentando dentro del mercado del entretenimiento digital, donde no resulta nada sencillo hacerse un hueco. Entre sus mayores éxitos se encuentra la serie anteriormente mencionada, Ted Lasso, o CODA, que en 2022 hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Película, proviniendo de una plataforma de streaming, algo que nunca había sucedido.