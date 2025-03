Mark Zuckerberg, fundador de Meta, arremete contra Apple: "Steve Jobs inventó el iPhone hace 20 años, desde entonces no han hecho nada"

El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, no se cortó un pelo en su reciente aparición en el pódcast de Joe Rogan al hablar de Apple. Sus declaraciones, directas y sin rodeos, apuntaron a la supuesta falta de innovación de la compañía de Cupertino en las últimas dos décadas, llegando a afirmar que "es como si Steve Jobs inventara el iPhone y ahora llevan 20 años viviendo de ello". Unas palabras que, viniendo de uno de los pesos pesados de la industria tecnológica, no han pasado desapercibidas.

Zuckerberg, conocido por su franqueza, no dudó en reconocer la importancia del iPhone como una de las invenciones más trascendentales de la historia. Sin embargo, acto seguido, lanzó un dardo envenenado al señalar la aparente falta de grandes novedades por parte de Apple en los últimos tiempos. Para el CEO de Meta, la compañía de la manzana se habría centrado más en "exprimir" a los usuarios y desarrolladores que en revolucionar el mercado con nuevos productos.

Uno de los puntos clave de su crítica fue la famosa comisión del 30% que Apple aplica a las compras realizadas a través de su App Store. Zuckerberg considera que esta política, además de ser una carga para los desarrolladores, dificulta la aparición de alternativas y frena la innovación dentro del ecosistema iOS. No es la primera vez que esta comisión genera controversia, y de hecho, ha sido objeto de disputas legales y regulatorias en varios países.

Otro aspecto que Zuckerberg puso en tela de juicio fue la dificultad que tienen los desarrolladores de terceros para crear productos que se integren de forma fluida con el iPhone. Puso como ejemplo su propia experiencia con las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, señalando que Apple facilita enormemente la conexión entre sus propios dispositivos, pero no ofrece la misma apertura a la competencia. Esta falta de transparencia en los protocolos de conexión, según Zuckerberg, limita la capacidad de otras empresas para innovar y ofrecer experiencias de usuario realmente competitivas en el entorno de Apple.

Es innegable que el iPhone marcó un antes y un después en la industria de la telefonía móvil, pero ¿ha estado Apple realmente "viviendo de las rentas" en los últimos 20 años? Si bien es cierto que el iPhone sigue siendo su producto estrella y su principal fuente de ingresos, la compañía ha lanzado al mercado otros dispositivos y servicios que han tenido un impacto significativo. El iPad revolucionó el mercado de las tablets, el Apple Watch se ha consolidado como el smartwatch más vendido, y los AirPods han popularizado los auriculares inalámbricos. Además, servicios como Apple Music, Apple TV+ y iCloud generan ingresos multimillonarios y forman parte integral del ecosistema de la marca, por mucho que no fueran especialmente revolucionarios en el momento de su llegada.

Sin embargo, la crítica de Zuckerberg también tiene su punto de validez. En los últimos años, la innovación disruptiva por parte de Apple ha sido menos evidente en comparación con la época de Steve Jobs. Muchos analistas señalan que la compañía se ha centrado más en refinar sus productos existentes y en expandir su oferta de servicios que en lanzar categorías de productos completamente nuevas.

La realidad es que la industria tecnológica es un campo de juego muy dinámico, como el propio Zuckerberg reconoció. Las empresas que no innovan corren el riesgo de quedarse atrás, y la competencia es cada vez más feroz. Las declaraciones del CEO de Meta no solo reflejan una crítica hacia su principal rival en el mercado móvil, sino también una advertencia sobre la necesidad de mantenerse a la vanguardia de la innovación para no ser superado por otros actores. Solo el tiempo dirá si Apple responderá a estas acusaciones con nuevos productos y servicios que vuelvan a sorprender al mundo.