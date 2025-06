El Boss cobra vida en el cuerpo de Jeremy Allen White en el primer tráiler de 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'

Después de revolucionar la televisión con The Bear, Jeremy Allen White se enfrenta ahora a un reto muy distinto: meterse en la piel del mismísimo Boss, Bruce Springsteen, con -lentillas marrones incluidas- todo lo que eso implica. Pero no lo hace en su versión más icónica y rockera, sino en un momento de crisis personal, encerrado en su casa de Nueva Jersey y grabando el que acabaría siendo uno de sus discos más íntimos y desconcertantes: Nebraska.

Así arranca la nueva película de Scott Cooper, titulada Springsteen: Deliver Me From Nowhere, que ha decidido apostar por un enfoque bastante distinto al de los biopics musicales recientes. Para que te hagas una idea, se acerca más al tono introspectivo de A Complete Unknown, la cinta sobre Bob Dylan protagonizada por Timothée Chalamet, que a producciones más convencionales de este género, como pueden ser Rocketman, de Elton John, o Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury. No hay espectacularidad, éxitos multitudinarios ni una cronología de su vida, sino un retrato sobrio y emocional de un artista que, en la cresta de la ola, decidió desaparecer del ruido para encontrarse a sí mismo.

'Springsteen: Deliver Me From Nowhere': tráiler y fecha de estreno

La trama se desarrolla en 1982, cuando Bruce Springsteen (Jeremy Allen White), a punto de cumplir 33 años, enfrentaba la presión de mantener su éxito tras el revuelo de Born to Run. En lugar de repetir la fórmula épica de su anterior trabajo con la E Street Band, el músico de Nueva Jersey decidió encerrarse en su dormitorio con una grabadora de cuatro pistas. Allí, sin producción elaborada, nacieron historias crudas sobre criminales arrepentidos, marginados y almas perdidas. Así quedaron los temas y así nació 'Nebraska', comoun álbum de folk acústico que sorprendió a fans y críticos, y marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

Por lo que se puede ver en el primer tráiler oficial de la película, subido por 20th Century Studios hace solo unas horas, Jeremy Allen White ha hecho un trabajo de transformación física y vocalbrutal para encarnar al "Boss". Tras meses de estudios de voz -desde el susurro de sus primeros años hasta el rugido de los conciertos-, entrenamiento en guitarra y observación de vídeos antiguos, se puede ver cómo el actor americano ha capturado la esencia del personaje.

Todavía tendrás que esperar unos cuantos meses para verla, pero sabemos que su estreno en cines está programado para el 24 de octubre, así que puedes ir tachando días en el calendario.