Cambio de mando en OPPO España: Kevin Cho será el nuevo CEO de la marca

OPPO ha anunciado el nombramiento de Kevin Cho como nuevo director ejecutivo de su división ibérica. Con esta decisión, la compañía tecnológica busca reforzar su presencia en España y Portugal mediante una estrategia de crecimiento que combine innovación, sostenibilidad y una mayor cercanía con los usuarios.

El directivo asume el cargo en un momento clave para la marca, que se encuentra en pleno proceso de renovación de imagen y actualización de productos. Con su llegada, OPPO pretende consolidar su posición en el mercado ibérico y ampliar su alcance entre la generación joven, un público clave de cara al futuro.

España y Portugal: mercados clave para OPPO

Kevin Cho cuenta con una trayectoria consolidada dentro de OPPO. Antes de este nuevo desafío, resultó clave en la expansión internacional de la marca en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido e Irlanda. Su conocimiento de distintos mercados será fundamental para adaptar las estrategias globales de la compañía a las particularidades de la península.

En su primera declaración como CEO de OPPO Iberia, destacó que España y Portugal son territorios estratégicos para la compañía y reafirmó su compromiso con el crecimiento sostenible. La hoja de ruta marcada incluye impulsar el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial y fotografía móvil avanzada, dos áreas en las que OPPO quiere diferenciarse de la competencia.

Es un verdadero honor para mí asumir el liderazgo de OPPO Iberia en este momento crucial para la compañía. España y Portugal son mercados estratégicos para OPPO, y estoy plenamente comprometido a seguir fortaleciendo nuestra presencia aquí en los próximos años

Con este nombramiento, OPPO ratifica su apuesta por Iberia como uno de los focos principales dentro de su estrategia europea. Confían en que el nuevo liderazgo afiance la relación con los consumidores y acelere sus planes de expansión en la región.