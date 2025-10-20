Sección patrocinada por
Meteorología
El tiempo esta semana en España: un tren de borrascas dejará lluvias en estas zonas
Las temperaturas descenderán este lunes en buena parte de la Península
El tiempo estará marcado este lunes por una bajada generalizada de las temperaturas y la llegada de lluvias que afectarán sobre todo al tercio norte peninsular y a zonas de montaña, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La Península y Baleares estarán bajo la influencia de una circulación atlántica, lo que provocará el paso de frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos. Al final del día predominará la nubosidad alta en el sur peninsular y en Baleares.
Las precipitaciones serán más intensas y persistentes en Galicia, donde se esperan chubascos localmente fuertes y tormentas, especialmente en el oeste de la comunidad. La AEMET ha activado la alerta amarilla en esta región por lluvias y oleaje a partir de las 18:00 horas, con previsiones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas y rachas de viento del suroeste de hasta 61 km/h (fuerza 7).
En el resto del país, las lluvias serán más débiles y menos frecuentes hacia el sur y el este, y poco probables en el tercio sureste.
En el archipiélago canario, los cielos estarán nubosos o con intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna precipitación débil. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos con intervalos nubosos. Además, se prevén brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y áreas montañosas del norte peninsular.
Descenso térmico generalizado
Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, especialmente en el Cantábrico y en los valles fluviales que desembocan en el Atlántico. Solo se esperan aumentos en la fachada mediterránea y en el alto Ebro. Las mínimas también bajarán en el oeste de Castilla y León y el litoral cantábrico oriental, aunque subirán ligeramente en el resto del país y en Baleares. En Canarias no se prevén cambios significativos.
Viento con rachas fuertes en el norte
El viento soplará del oeste y suroeste en buena parte del país, con rachas fuertes o muy fuertes en los litorales del norte de Galicia y oeste de Asturias, así como en zonas altas de la Cordillera Cantábrica. También se esperan rachas intensas en áreas montañosas del tercio este y del norte del sistema Ibérico. En el Ampurdán y el área de Alborán se registrarán intervalos de viento fuerte durante el día.
De cara a los días siguientes, el paso de frentes sucesivos asociados a borrascas atlánticas que podrían dejar precipitaciones en Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León y extenderse en menos medida a zonas próximas.
Las temperaturas subirán y el miércoles y jueves podrían ser de hecho bastante cálidas para la época del año.
Posible vaguada atlántica
Por su parte, eltiempo.es indica que entre este lunes y la mañana del miércoles, se esperan acumulados de más de 100 l/m² en Galicia, Asturias y la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, pudiendo alcanzar los 180-200 l/m² en puntos del oeste gallego. También lloverá, aunque con menor intensidad, en otras zonas del noroeste, en el Sistema Central occidental, en la cara sur de los Pirineos y el alto Ebro.
El viento será otro fenómeno destacado, con rachas moderadas a fuertes del suroeste, especialmente el martes y miércoles. En zonas montañosas del tercio norte y este se podrían superar los 80-90 km/h. A partir del jueves, el viento comenzará a amainar, salvo en el litoral cantábrico.
De cara al final de la semana, eltiempo.es avanza que los modelos apuntan a una posible ruptura del actual patrón de circulación zonal con la llegada de una vaguada atlántica, lo que podría traer cambios importantes en la situación meteorológica a partir del viernes.
✕
Accede a tu cuenta para comentar