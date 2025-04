Cambió las series bélicas para siempre, pero su secuela es todavía más increíble y tiene detrás al gran Tom Hanks. Lo mejor es que está en streaming

Este drama bélico, basado en hechos reales y en el libro homónimo de Donald L. Miller, no es solo una historia de guerra, es un relato de cómo la guerra no solo se libra en el frente, sino también en la mente y el alma de quienes la viven. Si te gustaron 'Hermanos de sangre' o 'The Pacific', esta es la siguiente parada obligatoria, ya que sin ser secuela, es una especie de heredera espiritual que sigue la misma temática y cuenta con todos sus productores: Spielberg, Hanks y Goetzman. Vamos, calidad asegurada.

Con un presupuesto de unos 250 millones de dólares, la serie no escatima en efectos especiales, recreación histórica, diseño de producción ni sonido: tiene unas escenas aéreas impresionantes y se ha elogiado su precisión a la hora de mostrar cómo eran los bombardeos a gran altitud. Además, estamos acostumbrados a las películas o series bélicas en tierra firme, pero pocas veces hemos visto los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial desde arriba.

La guerra como nunca antes la habías visto: desde el cielo

En el invierno de 1943, el Escuadrón 100 de la Fuerza Aérea estadounidense, conocido como el "Bloody Hundredth", llegó a Inglaterra con una arriesgada misión: bombardear la Alemania nazi a plena luz del día para debilitar su maquinaria bélica y, sobre todo, destruir el horror del Tercer Reich de Hitler. La miniserie sigue a un grupo de jóvenes aviadores, liderados por Gale Cleven (Austin Butler) y John Egan (Callum Turner), quienes se enfrentaron a cazas enemigos, fuego antiaéreo y condiciones climáticas extremas mientras se debatían entre el deber y la muerte o el miedo y la adrenalina, pagando un altísimo precio psicológico y emocional.

Ha sido reconocida por los usuarios de FilmAffinity como una de las 25 mejores series de 2024, y no solo eso, porque también está entre los mejores títulos sobre la Segunda Guerra Mundial, un ranking que lidera la única e incomparable La lista de Schindler. En Rotten Tomatoes, la web de reseñas más reputada del sector audiovisual, cuenta con un 85% de valoraciones positivas de los críticos y un 73% de la audiencia, consolidando su puntuación de notable en ambos sectores.

Los amos del aire es una miniserie exclusiva de Apple TV+, y como tal, solo se encuentra disponible en esta plataforma. Tiene una única temporada de 9 capítulos, cada uno con una duración aproximada de 50-65 minutos, por lo que en un maratón de fin de semana puedes verla sin problema.