Elon Musk, CEO de X: "Nos estamos quedando sin preguntas que hacerle a la IA"

La vida de Elon Musk parece no tener ni un solo día en el que la rutina se haga con el control. Fruto de los múltiples proyectos en los que se embarca el multimillonario, no hay jornada en que no tenga que hacer frente a cambios en la estructura de sus proyectos o el anuncio de alguna novedad relevante.

Los últimos acontecimientos han llegado casi de la mano. Si a lo largo de la tarde del miércoles conocíamos la dimisión de Linda Yaccarino como directora ejecutiva de X, lo que hemos recibido hace escasas horas es la llegada de la nueva versión de Grok, el chatbot integrado en la red social de la que Musk es propietario.

Fin de recursos para alimentar a su IA

Durante la presentación de Grok 4 por parte de xAI, la startup de inteligencia artificial fundada también por Elon Musk dos años atrás y que adquirió Twitter el pasado mes de marzo, el empresario ha querido resaltar lo avanzada que será la siguiente generación de su modelo de lenguaje. En el acto celebrado, Musk anunció importantes mejoras en razonamiento, codificación y comprensión del lenguaje, Grok 4 aspira a competir con fuerza en el cambiante panorama de la IA.

Todas esas metas quedarán más cerca para el chatbot de xAI en caso de que la afirmación realizada por Elon Musk durante la presentación sea una realidad. No en vano, el fundador de Tesla y SpaceX y dueño de la red social presumió de que se están agotando las preguntas que poder ofrecer al modelo de lenguaje para su capacitación: “Nos estamos quedando sin preguntas de prueba para la IA. Todo se ha vuelto trivial. La prueba de razonamiento definitiva para la IA será la realidad”, aseguró un confiado Musk.

Con ello, el magnate canadiense de origen sudafricano pone de manifiesto que su foco sigue centrado en tratar de dominar el ámbito de la inteligencia artificial, en especial el vinculado con la red social que posee y en la que se han disparado las consultas de los usuarios hacia Grok.

Esto no es algo que tenga que ser bueno por necesidad, y es que en las últimas fechas ha existido una polémica notable por el carácter de las respuestas del chatbot tras su última actualización. Lo cierto es que Elon Musk nunca ha querido un chatbot que sea “políticamente correcto” y los usuarios han notado esa deriva en los últimos tiempos, que habrá que ver si se acentúa o se suaviza con la versión de Grok 4.

La capacidad visionaria de Elon Musk es algo que está fuera de toda duda y que hay llevado por bandera en todas sus compañías. Incluso, dibujando unos objetivos que con los recursos actuales resulta difícil imaginar que puedan llegar a buen puerto.

Con el potencial de Grok 4 y el hecho de que deba demostrar en el mundo real su alcance puede pasar algo similar, ya que el propio Elon Musk ha establecido el éxito definitivo del chatbot en soluciones que parece complicado que una IA vaya a resolver: “¿Puede crear un coche, un cohete o un nuevo medicamento? ¿Funciona? La realidad es el juez definitivo”, apuntó Musk.