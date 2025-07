Dimite la CEO de X: Linda Yaccarino ya no dirigirá la red social de Elon Musk

Linda Yaccarino ha dimitido como consejera delegada (CEO) de X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Ella misma lo ha comunicado mediante su cuenta en la plataforma. Su dimisión se produce cuando se cumplían dos años desde su nombramiento al frente de la compañía, en un periodo marcado por profundos cambios internos y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial.

Su salida llega en un momento clave para la plataforma, que atraviesa una transformación profunda desde su adquisición por Elon Musk en 2022. En un mensaje de despedida, Yaccarino ha mostrado agradecimiento por la oportunidad y ha asegurado que la etapa que se abre ahora estará muy ligada a xAI, la empresa de inteligencia artificial también impulsada por Musk.

En su mensaje de despedida en X, agradeció a Elon Musk la oportunidad de liderar la red social y recalcó varios de los logros de su equipo bajo su mandato, como la implementación de las Notas de Comunidad. También definió X como "una plaza pública digital para todas las voces y la señal cultural más poderosa del mundo". Eso sí, no ha explicado los motivos de su dimisión.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025