Esta es la joya de la que todo el mundo está hablando: está en streaming y es una gozada

Hay tantas series que están de moda y tan pocas que puedan gustar a todo tipo de públicos... que no puedes perder la oportunidad de ver la brillante creación de Mike White, la cual pertenece a este segundo grupo. Te atrapará con su humor ácido y sus personajes imperfectos, a veces patéticos, otras detestables y muchas también entrañables, pero que consiguen implicar a cualquier espectador en sus enredos. Seguro que esta producción de HBO no se parece a nada que estés viendo ahora, porque es la mezcla perfecta de comedia, drama y thriller.

La crítica la adora, y no lo digo solo yo: sus dos primeras temporadas han arrasado en los Emmy y los Critics Choice Awards, y no nos cabe la menor duda de que la última seguirá los mismos pasos. Además, puede presumir de un excelentísimo 90% y 77% de valoraciones positivas por parte de los expertos y el público de la web de reseñas más reputada, Rotten Tomatoes, lo cual es un auténtico logro después de varias entregas a sus espaldas; y, por si fuera poco, los exigentes usuarios de FilmAffinity no dudan en incluirla entre las mejores series de ficción de los últimos 5 años. ¿Todavía necesitas más motivos para verla? Te los damos.

En esta serie, cada estancia en el paraíso puede ser la última

Bienvenido a una serie antológica que mezcla comedia ácida y drama, ambientada en resorts exclusivos de una cadena hotelera ficticia, localizados en partes diferentes del mundo. A través de paraísos vacacionales como Hawái, Sicilia y Tailandia, desentraña las dinámicas entre huéspedes y empleados del hotel, haciendo uso de un humor ingenioso y repleto de sátira para exponer los conflictos de clase, mezquindades y contradicciones humanas que se esconden tras el lujo y la apariencia de perfección. Cada entrega arranca con un enigma, normalmente vinculado a un crimen, y este sirve como hilo conductor para explorar las relaciones tóxicas, ambiciones ocultas y crisis existenciales de sus personajes.

La recién estrenada tercera temporada traslada la acción a Tailandia, concretamente a las islas de Koh Samui y Phuket, donde un nuevo grupo de adinerados huéspedes y empleados locales se enfrentan a sus propios problemas en el lujoso resort. Enfocada en temas como la espiritualidad oriental, la muerte y el choque entre el turismo occidental y la cultura local, entre los protagonistas veremos a tres amigas que retoman el contacto tras varios años distanciadas (Leslie Bibb, Carrie Coon y Michelle Monaghan) y a una familia disfuncional liderada por un magnate con secretos turbios (Jason Isaacs), acompañado de su excéntrica esposa (Parker Posey). Además, una excéntrica pareja en crisis (Aimee Lou Wood y Walton Goggins) pondrá a prueba su relación en este entorno tropical.

¿Cómo es posible que todavía no hayas disfrutado de 'The White Lotus'? Por suerte, tienes forma de remediarlo, porque se encuentra disponible en dos de los principales servicios de streaming: Max y Movistar Plus+. Eso sí, te recomendamos empezarla cuando tengas tiempo, porque vas a querer devorar sus 3 temporadas y 21 capítulos de una sentada, y la duración de cada uno de ellos no baja de los 60 minutos.