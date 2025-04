Pensabas que 'The Last of Us 2' era el bombazo de la semana en Max, pero la película más inquietante de 2025 se ha colado sin hacer ruido

El mundo entero está hablando del primer capítulo de la temporada 2 de The Last of Us, y no es para menos, puesto que su primera entrega ha sido catalogada como una de las mejores adaptaciones de videojuegos de la historia. No obstante, lo esperábamos desde hace meses, no como el estreno de 'La acompañante' (cuyo título original es Companion), que nos ha pillado totalmente por sorpresa. Se trata de unas películas más destacadas de lo que llevamos de año, con un espectacular 93% de valoraciones positivas de los críticos y un 89% de la audiencia de Rotten Tomatoes, y si te gustan las tramas de ciencia ficción y suspense, te encantará. La guinda del pastel la pone Forest Whitaker con la temporada 4 de 'El padrino de Harlem', así que tienes material de sobra para acompañar el festín de torrijas de estos días.

Las novedades de Max de esta semana (del 14 al 20 de abril)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 3 novedades que han aterrizado en el catálogo de Max o están a puntito de hacerlo:

The Last of Us (Temporada 2) - lunes 14 de abril

- lunes 14 de abril El padrino de Harlem (Temporada 4) - miércoles 16 de abril

- miércoles 16 de abril La acompañante - viernes 18 de abril

The Last of Us (Temporada 2)

Ambientada en un mundo devastado por el hongo Cordyceps, el cual transforma a los infectados en criaturas agresivas, la serie sigue a Joel (Pedro Pascal), un contrabandista traumatizado por la pérdida de su hija, y a Ellie (Bella Ramsey), una adolescente inmune al patógeno. En la primera temporada, ambos emprenden un peligroso viaje a través de un EE.UU. postapocalíptico, enfrentando milicias, supervivientes desesperados y mutaciones del hongo, mientras forjan un vínculo paternal que culmina con una decisión moralmente cuestionable: Joel salva a Ellie de un sacrificio que podría haber generado una cura, mintiéndole sobre lo ocurrido.

La segunda temporada salta cinco años adelante, mostrando a Joel y Ellie en la comunidad segura de Jackson, pero con una relación fracturada por la mentira. Mientras Ellie explora su sexualidad con Dina (Isabela Merced) y lucha contra infectados mutados, ahora mucho más inteligentes y letales que antes, una exmiembro de las Luciérnagas busca venganza contra Joel por crímenes del pasado: es Abby (Kaitlyn Dever).

Esta temporada consta de 7 capítulos, con una duración media de 40 a 60 minutos cada uno. El primero está disponible en Max desde el lunes 14 de abril, y después se irá estrenando uno nuevo cada semana.

El padrino de Harlem (Temporada 4)

Esta es la vida de Ellsworth "Bumpy" Johnson (Forest Whitaker), un jefe del crimen que, tras cumplir una condena de 10 años en la década de 1960, regresa a Harlem para recuperar el control de su territorio, ahora dominado por la mafia italiana de Vincent Chin Gigante (Vincent D'Onofrio). La trama entrelaza su lucha criminal con el contexto social de la época, destacando su alianza con Malcolm X (Nigel Thatch) y su participación en movimientos por los derechos civiles, mientras equilibra su vida familiar y su relación con figuras políticas como Adam Clayton Powell Jr. (Giancarlo Esposito).

En su cuarta temporada, Bumpy intensifica su guerra contra las familias mafiosas de Nueva York y se enfrenta al ascenso de Frank Lucas (Rome Flynn), un nuevo narcotraficante que desafía su autoridad. Paralelamente, la serie explora las secuelas del asesinato de Malcolm X, profundizando en el activismo de Elise Johnson (Antoinette Crowe-Legacy), hija del protagonista, quien se involucra con los Panteras Negras. Además, esta nueva entrega también introduce conflictos con la CIA y alianzas inestables, como la del mafioso cubano José Miguel Battle (Yul Vázquez), mientras Bumpy intenta proteger a su familia y mantener su imperio en Harlem.

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. El primero está disponible en Max desde hoy mismo, miércoles 16 de abril, y después se irá estrenando uno nuevo cada semana.

La acompañante

En un futuro cercano, Iris (Sophie Thatcher), una joven reservada y aparentemente normal, acepta una invitación de su novio Josh (Jack Quaid) para viajar con unos amigos a una lujosa casa privada junto a un lago, propiedad de un enigmático magnate. Sin embargo, lo que comienza como un retiro idílico, se transforma en una pesadilla en el momento en que Iris descubre, tras un violento incidente, que en realidad es un androide de última generación diseñado como "acompañante emocional". Vamos, que no es humana de verdad. A medida que intenta entender su verdadera identidad, se ve arrastrada a una red de secretos que involucra a sus compañeros, quienes ocultan motivaciones siniestras tras su fachada de amistad.

La película tiene una duración de 1 hora y 37 minutos. Estará disponible en Max a partir del viernes 18 de abril.