Fecha de estreno de 'The Paper', la serie ambientada en el mismo universo y con protagonistas de 'The Office'

Desde la llegada de la versión americanaThe Office en 2005, cuatro años más tarde de que hiciera lo propio la británica original, muchas comedias de situación se han fijado en la de Greg Daniels tanto en formato, cámara al hombro y falso documental, como en su humor y personajes, pero salvo honrosas excepciones como Colgados en Filadelfia, pocas se han siquiera acercado.

La que más, en opinión del que escribe, Parks and Recreation, pero eso era porque también tenía a Daniels a la batuta. Ahora. el guionista y creador busca repetir el éxito con The Paper, que se ambientará en el universo de The Office e incluso compartirá algún que otro personaje. Con su característico estilo de falso documental, se centrará en el día a día de un periódico local, pero con un enfoque muy reconocible para los fans de Dunder Mifflin.

La crisis de la prensa escrita

La premisa parte del mismo equipo de documentalistas que inmortalizó la vida en la sucursal de Scranton. Esta vez, el grupo busca un nuevo tema y da con el Toledo Truth-Teller, un histórico periódico del Medio Oeste estadounidense en horas bajas. Allí conocen al editor que trata de revivirlo y a una redacción llena de personajes que prometen ser tan memorables como los de la original.

Será el 4 de septiembre cuando The Paper debute en Peacock en Estados Unidos, la plataforma de NBCUniversal, con sus cuatro primeros episodios. A partir de entonces, lanzará dos nuevos capítulos cada jueves hasta completar los ocho previstos, con el final de temporada programado para el 25 de septiembre. En España todas las miradas están puestas en SkyShowtime, aunque todavía no tenemos confirmación alguna sobre cuándo podremos verla en nuestro territorio.

Un nuevo entorno, pero con viejos conocidos

El reparto está encabezado por Domhnall Gleeson como un nuevo e idealista empleado y Sabrina Impacciatore como la redactora jefe, pero también incluye a Óscar Núñez, que retoma su papel como Óscar Martínez y trabaja ahora como contable del periódico; y no se descartan más cameos.