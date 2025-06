iOS 26 te permitirá poner el tono de llamada que tú quieras en tu iPhone

No te voy a engañar: soy de esas personas que tienen el iPhone en silencio 24/7, incluso desde antes de tener el Apple Watch, que me permite enterarme de todo lo que me llega desde la muñeca. Sin embargo, si no eres como yo y sueles llevar el iPhone con el sonido activado, quizás te hayas preguntado cómo se puede poner una canción como tono de llamada.

Y vuelvo a ser sincero: el método actual no es nada sencillo, ya que requiere usar otra aplicación llamada GarageBand. Ahora bien, este proceso se simplificará con iOS 26, la nueva versión para el iPhone que se lanzará en septiembre y que permitirá poner cualquier canción como tono de llamada en un par de toques.

Cómo poner una canción como tono de llamada del iPhone

Lo interesante cuando Apple presenta un nuevo sistema operativo es probarlo a fondo, porque la compañía no suele contar todos los cambios en la keynote, sino que muchos se descubren más tarde, al probar las betas para desarrolladores. Uno de los más llamativos es que será posible poner una canción como tono de llamada sin necesidad de usar GarageBand.

Eso sí, aunque el proceso es mucho más sencillo que el actual, no se puede hacer desde la sección Sonidos de la app Ajustes. Hay que hacerlo desde la app Archivos, siempre y cuando tengamos guardada la canción que queramos usar como tono de llamada. Y hay un requisito importante: debe tener una duración máxima de 30 segundos.

Pero no te asustes, porque el proceso sigue siendo fácil. Basta con entrar en Archivos, localizar la canción, mantener pulsado el icono del archivo y, en las opciones que aparecerán, pulsar en Compartir. Luego, en el menú de opciones, tocar en los tres puntitos y seleccionar Usar como tono de llamada.

Si tu archivo dura más de 30 segundos, sí tendrás que recurrir a aplicaciones como GarageBand para acortarlo. Recordemos, de paso, que esta función se encuentra en fase beta y podría ser eliminada, aunque no parece que vaya a ser el caso. La versión oficial se lanzará el próximo mes de septiembre, y será entonces cuando el público podrá disfrutar de su nuevo diseño, llamado Liquid Glass, y de funciones como esta.