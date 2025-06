Algunas novedades de iOS 26 sólo llegarán a los iPhone más nuevos: descubre cuáles son

Llevo ya una semana probando la primera beta de iOS 26 y, aunque estoy disfrutando de todas sus novedades, me he dado cuenta de que —como viene ocurriendo en años anteriores— no todos los iPhone pueden aprovecharlas. Un buen ejemplo es el nuevo modo de gestión de batería, que solo está disponible a partir del iPhone 15 Pro. Esto me hace pensar que podría estar impulsado por Apple Intelligence.

Y no, esto no empieza con Apple Intelligence. Desde hace varias versiones, Apple viene limitando ciertas funciones a los modelos más nuevos. Mientras los iPhone recientes reciben todas las novedades, los más antiguos se conforman con aquellas menos exigentes a nivel técnico. iOS 26 no es la excepción: los iPhone más antiguos recibirán el nuevo diseño Liquid Glass… y poco más.

iOS 26: las funciones exclusivas de los iPhone más nuevos

iOS 26 llega con muchas más novedades además del rediseño visual, pero muchas de ellas están restringidas a los iPhone 15 Pro y modelos posteriores. La razón parece clara: Apple Intelligence.

Inteligencia visual en las capturas de pantalla

Esta función, disponible únicamente a partir del iPhone 15 Pro, lleva la inteligencia artificial a las capturas de pantalla. Al hacer una captura y entrar en el editor, aparecerán nuevas opciones en la parte inferior, como preguntar a ChatGPT o buscar en Internet lo que aparece en la imagen.

En la WWDC, Apple mostró ejemplos como detectar una fecha y sugerir añadir un evento al calendario, o identificar un producto para buscarlo en Etsy o Google. Además, si la captura contiene texto, se podrá resumir o incluso leer en voz alta.

Novedades en Genmoji e Image Playground

Ambas funciones forman parte de Apple Intelligence y, por tanto, también están disponibles solo en el iPhone 15 Pro en adelante. En Genmoji, ahora se pueden combinar dos emojis para crear uno nuevo, o personalizar uno con distintos peinados, accesorios y ropa.

Una de las funciones más llamativas —y también polémicas— es Image Playground, que permite generar imágenes mediante IA. En iOS 26, esta herramienta se potencia gracias a ChatGPT, al igual que Siri, que también se conecta al chatbot de OpenAI para mejorar sus respuestas.

Sugerencias en Recordatorios

Otra función exclusiva para los modelos más recientes. Ahora, la app de Recordatorios puede analizar tus correos y mensajes para sugerirte tareas automáticamente. Si alguien te escribe “no te olvides de…”, el sistema te propondrá añadirlo a tu lista. Además, la app organizará tus recordatorios por secciones de forma inteligente.

Otras funciones exclusivas de los iPhone más nuevos

Además de las anteriores, hay otras funciones que solo estarán disponibles a partir del iPhone 15 Pro:

Atajos con Apple Intelligence : Nuevas acciones que utilizan los modelos de IA de Apple, ya sea en ejecución local o en la nube.

Encuestas en Mensajes y fondos generados por IA : Mensajes podrá sugerir encuestas grupales y crear fondos personalizados con inteligencia artificial.

Fotografías en 3D : La app Fotos podrá transformar imágenes planas en escenas espaciales.

Traducción en tiempo real: Traducciones automáticas entre idiomas en apps como Mensajes.

Apple limita las funciones más exigentes a los iPhone más potentes para garantizar un buen rendimiento. Al mismo tiempo, deja elementos como el nuevo diseño disponibles en todos los modelos compatibles, asegurándose así de que el mayor número posible de usuarios actualice a iOS 26.