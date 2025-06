He probado iOS 26 durante una semana: esto es lo que más y menos me ha gustado

Apple presentó iOS 26 hace una semana y llevo probando la primera beta para desarrolladores desde entonces. He podido explorar todos los cambios a fondo durante estos días, aprovechando que estaba de vacaciones. Esto me ha permitido tener una visión clara de qué es lo que más me ha gustado… y lo que no tanto.

Aunque hay aspectos que no me han convencido, no hay que olvidar que estamos ante una primera beta para desarrolladores. Eso significa que muchas cosas pueden cambiar de aquí a septiembre, cuando Apple lance la versión final. Hago este apunte porque es muy probable que ciertos elementos del diseño mejoren, aunque tal y como están ahora, tienen margen de mejora.

Lo que más me ha gustado de iOS 26

Todo apuntaba a que veríamos un rediseño del sistema, y así ha sido. Pero Apple ha superado las expectativas con Liquid Glass, un nuevo lenguaje de diseño inspirado en visionOS que ahora está presente en todos los sistemas operativos. Este estilo destaca por sus reflejos y transparencias que imitan el comportamiento del cristal, y está presente también en animaciones e interacciones del sistema.

Uno de los detalles más interesantes es que todos los iconos y widgets tienen reflejos dinámicos según la luz ambiental. Además, se adaptan automáticamente a la nueva interfaz, así que las apps de terceros no necesitan actualizarse para integrarse. Y ahora, se pueden hacer los iconos completamente transparentes para una apariencia aún más personalizada.

Los rediseños siempre son arriesgados, pero Apple ha salido bastante bien parado. Es cierto que algunos elementos, como las notificaciones o el Centro de Control, aún no terminan de lucir del todo bien. Pero insisto: es una primera beta. Esos pequeños fallos podrían pulirse fácilmente en futuras versiones.

Los iconos podrán ser translúcidos en iOS 26 Difoosion

Apple Music: el AutoMix es mucho mejor que Crossfade

Después de años de espera, Apple incorporó Crossfade en Apple Music: una función que elimina los silencios entre canciones. En iOS 26 llega AutoMix, una evolución que mezcla los finales y comienzos como lo haría un DJ.

¿Y cómo funciona? AutoMix se apoya en inteligencia artificial para analizar transiciones entre canciones y crear mezclas más fluidas y originales. En Ajustes se puede elegir entre usar Crossfade o AutoMix, según nuestras preferencias.

Otra novedad que me ha encantado es la nueva interfaz de Apple Music en la pantalla de bloqueo. Aunque no funciona con todas las canciones, en las que sí, se muestra la carátula a pantalla completa, como si fuera el fondo de tu iPhone. Un cambio visual espectacular.

Apple Music tendrá una nueva interfaz en la pantalla de bloqueo Fran Besora Difoosion

Era fan de la app de Fotos, pero iOS 26 la mejora

Uno de los cambios más polémicos de iOS 18 fue el rediseño de la app Fotos. No gustó a todo el mundo. Apple ha tomado nota y en iOS 26 ha introducido mejoras sutiles para hacerla más intuitiva: ahora hay dos secciones claras, Biblioteca y Colecciones.

En la parte inferior, dos botones permiten moverse entre ellas. Biblioteca reúne todas tus fotos, mientras que Coleccionesagrupa el resto de contenido, con nuevas formas de organización. Además, ahora puedes convertir una imagen en una escena espacial en 3D con un solo botón. Espectacular si tienes un iPhone compatible.

Las novedades en la pantalla de bloqueo

En iOS 26, la pantalla de bloqueo también recibe cambios. Ahora se puede hacer que la hora se vea mucho más grande, y además con los efectos de Liquid Glass. También hay una nueva opción para compartir fácilmente el fondo de pantalla que estés usando al editarlo.

Aunque no es un cambio visual, la pantalla de bloqueo ahora mostrará notificaciones cuando tus AirPods hayan terminado de cargarse o necesiten batería. Un detalle muy útil del que no se había hablado mucho.

El reloj de la pantalla de bloqueo puede ser mucho más grande Difoosion

Las nuevas opciones de batería

Entre las funciones más interesantes de iOS 26 están las nuevas herramientas de batería. Ahora el sistema mostrará en la pantalla de bloqueo cuánto tiempo falta para que el iPhone cargue al 80 % y al 100 %.

Además, Apple ha añadido un nuevo modo de ahorro adaptativo, que aprende de tus hábitos y reduce el consumo sin sacrificar funciones clave como ProMotion. A diferencia del modo de bajo consumo tradicional, este no desactiva funciones visibles, sino que optimiza procesos de fondo para alargar la autonomía.

Lo que no me ha gustado de iOS 26

Aunque iOS 26 me está gustando, hay cosas que no terminan de convencerme. El Centro de Control, por ejemplo, tiene demasiada transparencia y deja ver lo que hay detrás, lo que entorpece la legibilidad. Confío en que se ajustará en próximas betas, pero tal y como está ahora, no me parece una buena experiencia visual.

El Centro de Control de iOS 26 tiene demasiada transparencia Difoosion

Otro punto negativo es el nuevo teclado. Ha cambiado de diseño, pero viene con la vibración y la previsualización de caracteres desactivadas por defecto. Esto obliga a ir a Ajustes para activarlas. Son pequeños detalles, pero que afectan al uso diario. Y como todo, puede mejorar durante el periodo de pruebas.

Mi experiencia tras una semana de uso

En general, la experiencia ha sido buena. Los aspectos que no me han convencido son menores y fácilmente corregibles en futuras versiones. Apple ha apostado fuerte con este rediseño y, aunque arriesgado, el resultado es más que notable.

Ahora bien, la experiencia como tal no es estable. Al ser una beta temprana, hay muchos fallos: el sistema va lento, algunas apps fallan y la batería se agota muy rápido. Si no tienes un iPhone secundario, no te recomiendo instalarla todavía. Si tienes ganas de probarla, mejor espera a la beta pública.