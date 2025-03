NAVEE presenta nuevos patinetes, bicicletas y hasta un carro de golf eléctrico que te sigue

Hemos acudido a la presentación de los nuevos vehículos eléctricos de NAVEE. La marca china resulta especialista en fabricar vehículos que funcionan con electricidad, pero no nos referimos a coches, sino a patinetes, scooters, bicicletas y, ahora, hasta a carritos de golf capaces de seguirte sin que debas controlarlos.

La compañía asiática se fundó hace apenas 5 años, en 2020, pero ya es una de las que más crece en el mundo. Ante esta proyección, decidió realizar una presentación de sus nuevos modelos, en Madrid, a la que acudimos para verlos de primera mano, incluso tuve la oportunidad de probarlos. Precisamente por ello, te muestro todo lo nuevo de NAVEE.

Todo lo nuevo de NAVEE

Varios pueden ser plegados Pablo Hernando

Esto es todo lo que ha presentado NAVEE. Como hay varios modelos, los hemos dividido en categorías: patinetes (scooters) y bicis, además del carro eléctrico de golf.

Patinetes eléctricos: agilidad entre calles

Se presentaron dos series de patinetes Pablo Hernando

Empecemos por sus nuevos patinetes (scooters) eléctricos, vehículos ligeros para callejear por la ciudad. Sus novedades se dividen en dos series: ST y GT.

Serie GT

Primero tenemos la nueva Serie GT. Está formada por tres modelos: GT3, GT3 Pro y GT3 Max, de menor a mayor potencia. Mientras el primero emplea un motor de 700 W, el segundo y tercero lo hacen de 1.000 W. De este modo, el GT3 resulta capaz de superar pendientes de 18% mientras que el GT3 Pro y GT3 Max pueden ascender las de 22%.

Como no podía ser de otra forma, la que más destaca es la GT3 Max. Dispone de una autonomía de 75 kilómetros gracias a su batería de 596,7 Wh. Además, promete ser muy eficaz a la hora de reducir las vibraciones del terreno gracias tanto a su horquilla delantera como a la suspensión trasera cilíndrica.

Serie ST

Luego tenemos la Serie ST, que se divide en ST3 y el ST3 Pro, el modelo más potente.

Ambos cuentan con tecnología Quadruple Polymer Damping Arm, para la suspensión de grado automotriz superior; no obstante, existen diferencias clave entre cada una. Lo primero es que el ST Pro cuenta con una potencia nominal de 600 W frente a los 500 W del ST3, aunque también le gana en potencia máxima (1.350 W vs 1.000 W), máxima inclinación (28% vs 24%), autonomía (75 km vs 60 km) o batería (48 V 12,75 Ah 596,7 Wh vs 48 V 10,2 Ah 477,36 Wh).

Bicicletas eléctricas fuera y dentro de la ciudad

Hay tres bicis distintas, para cada perfil de usuario Pablo Hernando

Por otro lado, la marca asiática ha presentado tres nuevas bicicletas eléctricas: C7, F7 y M7.

La urbana C7 está pensada para la ciudad. Tiene una autonomía de 60 km y velocidad máxima de 25 k/h. Está fabricada en aluminio, soporta hasta 100 kg y usa unos finos neumáticos de 28,5 x 1,5 cm.

Por otro lado, la plegable F7 ya no está pensada exclusivamente para la ciudad, sino para enfrentarse a terrenos más irregulares que la calle. Prueba de ello son unos neumáticos anchos de 20*4,0. Eso sí, su autonomía resulta parecida, con 65 km. Lo que sí es idéntica es su velocidad, de hasta 25 km/h y autonomía de hasta 65 km. Está fabricada en aluminio.

Finalmente, tenemos la M7, que podríamos definir como una versión intermedia. Cuenta con una velocidad máxima de 25 km/h y autonomía de 50 km, pero resulta capaz de soportar hasta 120 kg.

Un carro de golf que te sigue

El carro de golf de NAVEE Pablo Hernando

Finalmente, el producto que más nos llamó la atención es un carro de golf eléctrico. Una vez cargado, puede llevar los palos siguiendo al dueño, sin necesidad de que este le controle manualmente, ya que sigue sus pasos mediante el Sistema Smart Follow-Me, "una tecnología de manos libres que actúa como un caddie digital" según NAVEE, lo que le permite mantenerse a 2 metros del jugador.

El carro se depliega con un toque Pablo Hernando

Un detalle a tener en cuenta es que se pliega, de este modo cabe en el maletero del coche. Para desplegarlo, basta con un toque que hará que se despliegue en apenas 5 segundos. Además tiene una batería extraíble de 220 Wh que podemos cargar en casa para dejar el cuerpo en el coche. Cuenta con una autonomía de 30 km, que equivale, más o menos, a tres partidos completos de 18 hoyos.