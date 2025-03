Quitar la IA de WhatsApp: ¿se puede desactivar Meta AI en la app de mensajería?

La IA de WhatsApp, el círculo azul... Apenas han pasado unas semanas desde que Meta AI, la inteligencia artificial de la casa matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram, empezó a asomar la patita de forma más generalizada en nuestra app de mensajería favorita, y ya tenemos el primer culebrón digital. Resulta que no todo el mundo está poniendo la alfombra roja a este nuevo "inquilino" digital. De hecho, si le echamos un ojo a Google Trends, la frase "cómo quitar la IA de WhatsApp" se ha disparado como la espuma.

Y es que seamos sinceros, WhatsApp es para muchos ese rincón digital casi sagrado: rápido, directo y, hasta ahora, relativamente libre de añadidos que no habíamos pedido explícitamente. La llegada de Meta AI, integrada directamente en la pantalla de inicio de la aplicación con un botón dedicado, ha cambiado las reglas del juego. Promete ser un asistente sabelotodo capaz de responder preguntas, generar imágenes o resumir conversaciones. Pero claro, no todo el mundo está dispuesto a convivir con un copiloto IA en sus chats diarios.

Meta AI llega a WhatsApp... pero muchos usuarios no le encuentran la utilidad

El pico en las búsquedas es sintomático. Refleja una mezcla de sorpresa, quizás algo de rechazo a lo nuevo, y preocupaciones legítimas. ¿Las razones? Pueden ser varias:

Por un lado, es una cuestión de privacidad. Aunque Meta asegura que las conversaciones personales siguen cifradas de extremo a extremo y que las interacciones con la IA se tratan de forma separada, la simple presencia de una IA tan integrada genera dudas en muchos usuarios sobre qué datos se recopilan y para qué.

También es una función un tanto intrusiva. La IA se siente como un añadido forzado, algo que ocupa un espacio visual y funcional que muchos preferirían mantener limpio y simple. No quieren que la app que usan para hablar con su abuela se convierta en un escaparate tecnológico.

Por si eso no fuera suficiente, la utilidad de Meta AI, al menos en su estado actual, es cuestionable. No todo el mundo necesita o quiere una IA generativa en su app de mensajería. Simplemente, no le ven la utilidad en su día a día y prefieren que no esté.

La pregunta del millón: ¿es posible desactivar Meta AI?

Lamentablemente, no, actualmente no existe una opción en WhatsApp para desactivar o eliminar por completo la integración de Meta AI.

Meta la ha concebido como una parte integral de la experiencia futura de la aplicación, similar a cómo integraron las Stories (Estados) en su día, te gustaran más o menos.

Es una decisión estratégica de Meta para impulsar el uso de sus herramientas de IA y, seamos realistas, para mantenerse relevante en la carrera tecnológica actual. Así que, por mucho que busques en los ajustes, no encontrarás ese interruptor mágico de "Apagar IA". Frustrante para muchos, sí, pero es la realidad actual.

¿Qué opciones tienes si no quieres usar Meta AI?

Que no puedas desterrarla por completo no significa que tengas que convivir con Meta AI en primer plano si no quieres. Tienes algunas formas de minimizar su presencia o, al menos, limpiar su rastro.

Por un lado, puedes ignorar por completo su existencia y no pulsar el icono de meta AI ni interactuar con ella a través de la barra de búsqueda de la aplicación. Si no la llamas, ella (en teoría) no viene.

Los pasos para ocultar Meta AI en WhatsApp Propia

Pero la opción más eficaz pasa por eliminar la conversación. Si ya has interactuado con Meta AI (o si te aparece un chat con ella por defecto), puedes eliminar esa conversación como harías con cualquier otro chat: