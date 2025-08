'Nosferatu', el remake de Robert Eggers, debuta hoy en streaming más de 100 años después del clásico

Lo de ir a la playa, viajar con amigos o hacer turismo está muy bien, pero si necesitas planes para esta semana, no se nos ocurre nada mejor que explorar galaxias desconocidas o dejar que un vampiro con siglos de antigüedad te arruine el día, cortesía de SkyShowtime. La plataforma arranca agosto con ración doble de bombazos: el regreso del Enterprise con una nueva temporada de Strange New Worlds, y el aterrizaje en streaming de Nosferatu, el remake de Robert Eggers que da más miedo que no irse de vacaciones en todo el verano. Tú decides si prefieres batallas estelares o terror gótico... pero nosotros no dormiríamos con la ventana abierta.

Las novedades de SkyShowtime de esta semana (del 4 al 10 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 2 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de SkyShowtime:

Star Trek: Strange New Worlds (Temporada 3) - lunes 4 de agosto

- lunes 4 de agosto Nosferatu - lunes 4 de agosto

Star Trek: Strange New Worlds (Temporada 3)

Antes de que el famoso capitán Kirk tomara el mando en la Star Trek original, el USS Enterprise ya surcaba el espacio con Christopher Pike al frente. En esta serie van explorando mundos raros, topándose con aliens extravagantes y lidiando con dilemas morales y éticos que te hacen pensar, mientras vemos el desarrollo emocional de sus protagonistas. Entre ellos, una versión joven y reflexiva de Spock (Ethan Peck), la oficial La’an Noonien-Singh (Christina Chong) o la ingeniera Hemmer, en una tripulación diversa que representa el ideal trekkie de cooperación y descubrimiento.

La tercera temporada lleva a la tripulación a enfrentar amenazas cada vez más insólitas y situaciones que ponen a prueba su cohesión como equipo. Si bien cada episodio mantiene su independencia argumental, los lazos entre personajes se tensan y profundizan, especialmente para Pike y Spock, cuyas decisiones personales empiezan a chocar con su deber. Entre guerras que se perfilan en el horizonte, contactos con civilizaciones desconocidas y misiones diplomáticas con trampa, la serie combina ciencia ficción clásica con una mirada contemporánea sobre la responsabilidad, el poder y la identidad. En definitiva: más allá de los nuevos mundos, lo que seguimos explorando es lo que significa ser humano.

Esta temporada consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Está disponible en SkyShowtime desde hoy mismo, lunes 4 de agosto.

Nosferatu

En la Alemania de 1838, Ellen Hutter (Lily‑Rose Depp) vive atemorizada por extrañas convulsiones, sueños angustiantes y una soledad que, años atrás, creyó haber ofrecido a una presencia ancestral. Casada con Thomas (Nicholas Hoult), este acepta un encargo que lo lleva hasta Transilvania para venderle una mansión al misterioso conde Orlok (Bill Skarsgård). Pero el conde no es humano y el viaje de Thomas desencadena una amenaza oscura que no tardará en extenderse a Wisborg.

Mientras tanto, Orlok navega hacia Wisborg a bordo de un barco lleno de peste y ratas, y desata una epidemia que transforma la ciudad en un escenario de caos. Ellen queda en un pueblo que se deteriora rápidamente: su salud empeora, las convulsiones se intensifican y solo un médico y un ermitaño con conocimientos ocultistas parecen comprender el vínculo oscuro que corre entre ella y el vampiro.

La película tiene una duración de 2 horas y 12 minutos. Está disponible en SkyShowtime desde hoy mismo, lunes 4 de agosto.