AliExpress presenta su 11.11 más especial: presume de Paco León y Miren Ibarguren

El 11 del 11 nació en China como un juego dedicado a los solteros, y ha acabado por convertirse en uno de los mayores eventos del compras online de todo el planeta. En España, este fenómeno crece año tras año. Y este 2025, AliExpress quiere celebrarlo de una forma todavía más especial y cercana.

Por eso, el marketplace ha elegido a Paco León y a Miren Ibarguren como embajadores de esta campaña 11.11. Son dos actores muy conocidos por el público, una pareja artística que representa la cercanía, naturalidad y autenticidad con la que se presenta AliExpress. Con ellos al frente, no cabe duda de que este 11 de noviembre será algo más más que un festival de descuentos: gracias al 11.11 de AliExpress "presumir cuesta muy poco".

11.11 de AliExpress: un evento que gana popularidad cada año

Como te decía, este evento empezó conociéndose como el Día del Soltero, y era una especie de celebración de la independencia que suele traer consigo la soltería. Pero, con el tiempo, ha ido transformándose y ha acabado por ser un evento en el que cabemos todos, solteros, casados o emparejados. Lo hemos convertido en la excusa perfecta para darse un capricho, adelantar regalos de Navidad o renovar nuestros aparatos tecnológicos. Y si hay una plataforma que ha sabido adaptar esa filosofía al mercado español, sin duda, ha sido AliExpress.

Durante los últimos años, esta compañía ha apostado por reforzar el vínculo con un público que valora tanto el ahorro como la experiencia de compra. No es casualidad que cada vez más a menudo recurramos a AliExpress para hacer cualquier tipo de compra, desde móviles hasta cápsulas de café, pasando por productos para el hogar o para nuestras mascotas. Este año, ese vínculo del que hablamos se refuerza con una campaña que combina humor, confianza y autenticidad.

Paco León y Miren Ibarguren: el tándem perfecto para el 11.11

Como te decía, son dos intérpretes conocidos por el gran público, y comparten una trayectoria marcada por el talento y la naturalidad. Paco León ya colaboró con AliExpress en su 15º aniversario, y probablemente recuerdes esas campañas en las que hacía gala de su ingenio y su humor. Miren Ibarguren, por su parte, se une a la campaña más importante del año tras haber participado en la campaña Back to School hace unos meses y haberse declarado fan de la plataforma.

La elección de estos dos actores no ha sido casualidad. Cada vez somos más quienes recurrimos a AliExpress con frecuencia. De hecho, si vieras los pedidos que he hecho en estos últimos años, te asustarías. Por eso, tal y como yo lo veo, esta campaña de 11.11 busca seguir trabajando en la idea de que comprar en AliExpress es algo cotidiano, sencillo y cercano, un gesto que puede encajar en la vida de la cualquiera. La realidad es que en esta tienda puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, por remota que parezca.

Un 11.11 para todos los gustos

Hablamos del 11 del 11, pero es importante aclarar que este año, esta campaña se celebrará del 11 al 19 de noviembre. Serán 9 días cargados de ofertas, de descuentos que alcanzarán el 80%, que se dice pronto. Además, los envíos son cada vez más rápido, tenemos devoluciones gratis y, en muchísimos casos, el envío se hace desde almacenes en España.

Pero, más allá de todas estas cifras, lo que nos interesa como consumidores es que la plataforma es cada vez más intuitiva, que el servicio es más rápido y que las recomendaciones de productos parecen conocernos a la perfección.

Está claro que AliExpress quiere que el 11.11 sea, ante todo, una experiencia positiva, una fiesta en la que todos encontremos motivos para celebrar, y en la que podamos desde renovar nuestro portátil hasta comprar un llavero para tener un detalle con alguien especial.

Marcas+: calidad y confianza con sello AliExpress

Entre las novedades de esta edición, destaca el canal Marcas+, un espacio donde AliExpress ha decidido agrupar algunas de sus firmas más fiables. Cada producto en Marcas+ cuenta con garantía de autentificación, envío gratuito y políticas de protección de precios. De ahí que esta sección se haya convertido en el punto de encuentro perfecto entre grandes marcas y consumidores que buscan calidad sin renunciar al ahorro. Dentro de Marcas+, encontramos a tres protagonistas que brillan en esta edición: iLife, Chuwi y Vevor. Tres firmas que demuestran que la innovación no entiende de precio.

iLife: la revolución silenciosa en la limpieza del hogar

Hablar de robots aspiradores en AliExpress es hablar de iLife, una marca que ha transformado la forma de limpiar el hogar gracias a sus equipos inteligentes, silenciosos y accesibles. Modelos como el iLife A30 PRO destacan por su autonomía prolongada, su capacidad para aspirar y fregar simultáneamente y su facilidad de uso. Con sensores de precisión y gestión automática de potencia, son robots que se adaptan al entorno para ofrecer resultados consistentes.

Con las ofertas de iLife, no volverás a coger una escoba AliExpress

No tengo ninguna duda de que durante el 11.11, los dispositivos iLife volverán a ocupar los primeros puestos en la categoría de hogar. Y no solo por sus precios, sino porque la confianza que generan y por esa demostración constante de fabricar tecnología útil que simplifica la vida cotidiana.

Chuwi: portátiles y tablets para el día a día

En el terreno de la tecnología, Chuwi es sinónimo de rendimiento asequible. Desde hace años, esta marca destaca en AliExpress por ofrecer ordenadores portátiles y tablets con un diseño moderno y un rendimiento equilibrado. Son dispositivos ligeros para el uso diario.

Hay equipos de diferentes precios para que puedas sacar partido a tu productividad AliExpress

Por supuesto, durante el 11 del 11, Chuwi ofrecerá descuentos especiales en algunos de sus modelos más populares, como la Chuwi CoreBook X, lo que le ayudará a consolidarse como una de las marcas tecnológicas más populares del canal Marcas+.

Vevor: el poder de hacer las cosas por uno mismo

El catálogo de Vevor es tan amplio como sorprendente. Tiene herramientas eléctricas, equipamiento industrial, utensilios de cocina profesional, productos para jardín y hasta prensas térmicas para personalizar tu ropa, tazas o azulejos. Su filosofía es simple y directa: facilitar que cualquiera pueda construir, reparar o crear sin tener que depender de terceros.

VEVOR es la marca que buscas si quieres hacer las cosas por ti mismo AliExpress

Del 11 al 19 de noviembre Vevor mostrará una amplia selección de productos con descuento, convirtiéndose en una opción ideal para los amantes del bricolaje y de los proyectos personales.

Más allá de las marcas, el 11.11 como experiencia

He perdido la cuenta de cuántos años llevo cubriendo este evento, tanto como redactora como como compradora. Durante este tiempo, he visto como AliExpress ha ido evolucionando para hacer que sea mucho más que un día de compras. Es toda una campaña que gira en torno a encontrar lo que buscas.

Ten en cuenta que, en cuestión de pocos años, AliExpress ha conseguido pasar de ser una tienda global a una plataforma plenamente integrada en nuestra vida, y lo ha conseguido mejorando los tiempos de envío, las garantías locales o la atención al cliente. Por eso, el 11.11 es la mejor muestra de cómo esta tienda entiende al público nacional, con ofertas reales, una comunicación cercana y confianza.

Hoy empezamos la cuenta atrás para el comienzo de esta campaña en la que podremos disfrutar de más de una semana de descuentos increíbles en prácticamente cualquier categoría. Así que va siendo hora de buscar -y encontrar- aquello que nos está esperando para hacernos la vida más fácil.