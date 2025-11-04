Esta tablet lo tiene todo: pantalla grande, sonido envolvente y un precio irresistible

Hay dispositivos que marcan una época y otros que, simplemente, hacen tu vida más fácil. Durante años, las tablets fueron un terreno difuso entre el móvil y el ordenador. Eran útiles, pero a veces demasiado caras o pesadas como para justificar su sitio en casa. Hasta que marcas como OnePlus decidieron simplificar la ecuación.

La OnePlus Pad Lite llegó al mercado con una idea muy clara, la de dar la mejor experiencia posible en el día a día. Sin complicaciones, sin precios desorbitados y con ese sello de fluidez que la marca ha sabido mantener incluso en sus modelos más asequibles. Tiene una pantalla de 11 pulgadas, batería para todo el día, sonido potente y esa sensación de ligereza que hace que la uses más de lo que esperas.

Y cuando a todo esto se suma un descuento de 97 euros, el resultado es una tablet que, además de encajar con tu rutina, también encaja en tu presupuesto. Si visitas la web de OnePlus verás que este modelo tiene un precio oficial de 229 euros. Pero ahora la podemos comprar por 132 euros en AliExpress. Para conseguirla a este precio debemos utilizar el cupón ESCD12 que podemos utilizar en esta selección de artículos. Y no es el único código disponible, también podrás elegir entre estos en función del importe final de tu cesta:

ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros ESCD04 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

OnePlus Pad Lite: la tablet que convierte lo cotidiano en algo más cómodo

La OnePlus Pad Lite sigue esa línea estética que define a la marca. Tiene las líneas limpias, unos bordes suaves y un cuerpo de aluminio que transmite solidez pero sin perder ligereza. En la mano se siente más premium de lo que su precio sugiere. Pesa unos 530 gramos, y su grosor es tan contenido que se apoya cómodamente en una mano o se sostiene sin esfuerzo durante largas sesiones.

Su formato 16:10 es perfecto para casi todo: ver series, leer documentos, navegar, revisar redes sociales... Y los biseles finos maximizan el espacio visual sin renunciar a un agarre seguro. La pantalla es, sin duda, uno de los puntos fuertes de esta Pad Lite. El panel LCD de 11 pulgadas ofrece una resolución de 1920 x 1200 píxeles y una tasa de refresco de 90 Hz. Todo se mueve con suavidad, desde el scroll por redes hasta la lectura de textos o el dibujo con lápiz digital.

Esta pantalla ofrece buenos ángulos de visión y una calibración de color equilibrada, sin saturaciones artificiales. Ver una serie o una película en esta tablet es una experiencia natural, sin reflejos incómodos ni tonos fríos. Y el formato que mencionábamos aprovecha mejor el espacio para leer o trabajar. Hay más contenido visible y menos desplazamientos.

Una pantalla como esta se disfruta el doble cuando el sonido acompaña. Y OnePlus no ha escatimado aquí. La Pad Lite integra cuatro altavoces estéreo con certificación Hi-Res Audio, que están colocados en los laterales para crear un efecto envolvente real. Como resultado tendremos un volumen amplio, buena separación de frecuencias y una nitidez que no se distorsiona aunque subas el volumen. Es una de esas tablets que no te obliga a buscar auriculares para utilizarla.

La OnePlus Lite está equipada con un procesador MediaTek Helio G100, acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es una combinación que apuesta por la estabilidad y la eficiencia energética más que por la potencia bruta. Es una tablet pensada para el día a día, no para tareas exigentes. Puede ser tu compañera de estudio, de trabajo ligero o de entretenimiento, tareas en las que se moverá con soltura.

La batería de 9340 mAh es otro de los grandes argumentos de esta tablet. Promete hasta 14 horas de reproducción de vídeos, así que podrás utilizarla durante todo el día sin preocuparte por un enchufe.

No es un modelo que intente competir con tablets profesionales, no es eso lo que busca. Simplemente está pensado para acompañarte. Es la típica tablet que utilizarás, no la que dejarás olvidada en un cajón. Y ahora, con 97 euros de descuento, se convierte en una de las compras más equilibradas del momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.