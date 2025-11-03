HUAWEI rebaja su reloj más elegante: 115 euros menos y hasta 14 días de autonomía

A veces, los relojes inteligentes se olvidan de que, antes de todo, son relojes. Ahora hacen mil cosas, brillan, vibran, te hablan... Pero, aunque pueda parecer una nimiedad, no siempre encajan con tu ropa, con tu estilo, con tu ritmo, ni con la idea de que un reloj debe ser algo que acompañe sin imponerse.

Creo que el HUAWEI Watch GT 5 recupera ese equilibrio. Se trata de un reloj que combina el diseño clásico con la tecnología moderna, la elegancia con la utilidad, y la autonomía con la comodidad. Se trata de un modelo que puedes llevar con traje o con ropa deportiva, que mide tu salud, que dura días sin que tengas que cargarlo y que, con el descuento que tiene ahora, se convierte en uno de los smartwatches más completos y sensatos del momento.

Según he podido ver en la web de HUAWEI, este modelo tiene un precio oficial de 249 euros. Pero la buena noticia es que ahora mismo en AliExpress está rebajado a 134 euros. Bueno, en realidad está rebajado a 146 euros, pero si introducimos el cupón ESCD12 bajará hasta esos 134. Y no es el único cupón disponible en esta selección de artículos. En función del importe de tu compra, podrás elegir entre estos cupones disponibles para ahorrar lo máximo en tu cesta:

ESCD70 : 70 euros de descuento en compras iguales o superiores a 569 euros

: 70 euros de descuento en compras iguales o superiores a 569 euros ESCD55 : 55 euros de descuento en compras iguales o superiores a 449 euros

: 55 euros de descuento en compras iguales o superiores a 449 euros ESCD45 : 45 euros de descuento en compras iguales o superiores a 369 euros

: 45 euros de descuento en compras iguales o superiores a 369 euros ESCD35 : 35 euros de descuento en compras iguales o superiores a 279 euros

: 35 euros de descuento en compras iguales o superiores a 279 euros ESCD20 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros ESCD04 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

HUAWEI Watch GT 5: elegancia, resistencia y dos semanas de batería

No cabe duda de que HUAWEI lleva años demostrando que domina el arte de hacer ese tipo de tecnología que se lleva con gusto. El Watch GT 5 sigue esa línea al mostrar un diseño clásico, limpio y perfectamente equilibrado entre lo técnico y lo elegante. Su cuerpo está fabricado en acero inoxidable, transmite esa sensación sólida que se le pide a un producto de este tipo pero sin llegar a ser pesado.

Esta oferta corresponde al modelo de 46 mm, así que no está pensado para pasar desapercibido, pero tampoco para acaparar todas las miradas. La correa es intercambiable para que puedas cambiarla cuando te apetezca, y lo mejor es que, más que un gadget, parece un reloj de verdad, de esos que podrías llevar en tu muñeca durante los últimos diez años.

Este modelo monta un panel AMOLED de 1,43 pulgadas que ofrece una resolución de 466 x 466 píxeles, con colores vibrantes y una muy buena definición. La sensación visual es impecable, los negros son profundos, los colores nítidos y el brillo es más que suficiente para que puedas ver la pantalla bajo el sol. Además, el modo Always On Display mantiene esa estética de reloj tradicional con multitud de esferas que podrás elegir.

Es un reloj que responde al instante. Giras la corona y el desplazamiento es preciso, las animaciones fluyen con naturalidad. Además es compatible con Android e iOS, si bien es cierto que la experiencia más completa la tendrás en Android o dentro del ecosistema HUAWEI, donde todo se sincroniza al detalle.

Quizá en la parte deportiva es donde más músculo saca. Cuenta con más de 100 modos de entrenamiento, desde el running hasta el salto a la comba. También tiene un GPS multibanda que mejora la precisión en exteriores, algo que agradecerás si sales a correr. Y la joya de la corona es su sistema TruSeen, un conjunto de sensores avanzados que se encargan de registrar la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre o las fases del sueño.

En un mundo donde la mayoría de smartwatches piden carga diaria, el Watch GT 5 ofrece una experiencia mucho más liberadora. Su batería es uno de sus mayores argumentos, alcanza los 14 días de autonomía en lo que podemos considerar un uso normal. Vamos, que podrás incluso irte de viaje sin necesidad de llevar el cargador contigo.

Por supuesto, podrás recibir llamadas por bluetooth, leer notificaciones, controlar la música, manejar el obturador de tu móvil... todo lo que necesites, lo podrás hacer desde el reloj. Pero aun así, siendo un dispositivo lleno de sensores y funciones, no parece tecnología. Se siente natural en la muñeca, su peso está bien repartido y el ajuste es cómodo incluso para dormir con él puesto. Transmite la calidad que esperas de un reloj que cuesta más, pero ahora tiene 115 euros de descuento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.