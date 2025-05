Diseño que deslumbra, batería que no se rinde y una cámara que sorprende: así la nueva joya de realme

Hay smartphones que buscan llamar la atención con su diseño: colores nunca vistos, acabados espejados, plegados triples... Y luego hay otros que cambian de color con la luz, pero de una forma suave y amable. Móviles que parecen distintos cada día por fuera, pero con los mismos atributos por dentro. Por eso, cuando esa estética se acompaña de las especificaciones que todos buscamos a la hora de escoger móvil, sabemos que estamos ante una muy buena opción.

El realme 14 Pro+ es uno de esos casos. Un dispositivo que no busca ser el más potente ni el más caro, solo el más completo para quien busque tener un smartphone que funcione bien, que esté pensado para durar y que, además, sea bonito. ¿Lo mejor? Que ahoralo podemos comprar rebajadoen AliExpress, y además con un muy buen descuento y con envío desde España para que lo tengas en casa en cuestión de días. Según hemos podido ver en la web de realme, este móvil tiene un precio oficial de 579,99 euros. De hecho, aunque en MediaMarktestá rebajado, se queda rondando los 550 euros. Por eso está claro que hemos encontrado una gran oferta, ya que nos permite ahorrarnos prácticamente 250 euros en la compra de este móvil.

realme 14 Pro+: rendimiento fluido en un diseño nunca visto

Si hablamos de este móvil tenemos que hablar de su diseño. Sé que es una cuestión de gustos, pero su acabado perla es algo más que un diseño bonito y original. Se trata de un móvil que está construido con un cristal fotocromático y eso significa que cambia de color ligeramente cuando la luz natural incide sobre él. No es algo exagerado, sino más bien sutil, agradable y, sobre todo, distinto a lo que se suele ver. De todos modos, por si te gustan los diseños más sobrios, también lo tienes disponible en color gris al mismo precio, así que podrás elegir entre ambas opciones.

El realme 14 Pro+ cuenta con una pantalla AMOLED curva de 6,83 pulgadas y podemos decir sin miedo a equivocarnos que se trata de uno de los mejores paneles en su rango de precio, algo que comprobamos cuandoanalizamos este móvil. Tiene una resolución 1,5 K y una tasa de refresco adaptativa que alcanza los 120 Hz, así que es una pantalla fluida y rápida. Además, tiene un buen brillo máximo de 1.500 nits.

Este móvil monta un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, pensado para la gama media-alta, y diseñado para ofrecer una experiencia estable, fluida y eficiente. La que encontrarás a 332 euros es la versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, una combinación que permite abrir apps con rapidez, mantener la multitarea y tener espacio más que suficiente para todo lo que quieras guardar en él.

De este móvil me ha gustado que, por fin, realme apuesta por un buen sistema fotográfico, ya que parece haberse dado cuenta de que es algo que muchos valoramos a la hora de cambiar de móvil. Viene con tres cámaras traseras: una principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, un ultra gran angular con un ángulo de visión de 112º y un teleobjetivo tipo periscopio que ofrece un zoom óptico 6x y un increíble zoom digital 120x. En la parte frontal, una cámara delantera de 32 megapíxeles. Como resultado, tenemos fotos con gran calidad y nitidez en todas las situaciones.

No puedo obviar que otro de los apartados que me gusta especialmente de este móvil es su enorme batería de 6.000 mAh que lo sitúan muy por encima de la media. Es una cifra que se puede traducir en más de 2 días de autonomía, algo que, hoy por hoy, no es habitual. Además, al tener carga rápida de 80 W podemos tener una carga completa en poco más de una hora. Sin duda, hoy tiene un descuentazo, y es que poder conseguir todo lo que ofrece este móvil por 332 euros no es algo que vayamos a ver a menudo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.