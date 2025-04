Con este robot aspirador barato podrás decir adiós hasta a los pelos de tu mascota por menos de 85 euros

Hoy en día ya no hay excusas para tener la casa hecha un desastre. Aunque vayas a mil por hora y no tengas ni un minuto libre, con un robot aspirador como este LEFANT M210 te olvidarás por completo de tener que coger una escoba para barrer el suelo. Y lo mejor es que no tienes que dejarte un dineral para tenerlo, pues gracias a una oferta flash puedes llevártelo por muchísimo menos de lo que imaginas.

Este robot aspirador de la marca LEFANT es uno de los más vendidos en los últimos meses, y con razón. Aunque su precio original es de 219,99 euros, ahora mismo tiene un descuento total de 135 euros, así que lo podemos conseguir por tan solo unos 84,99 euros en Amazon. Un auténtico chollo para ahorrar tiempo y tener la casa siempre limpia.

Compra el robot aspirador LEFANT M210 con un descuento del 61%

El LEFANT M210 es una de las propuestas más interesantes dentro del segmento de robots aspiradores económicos por todo lo que nos ofrece. La primera gran ventaja es que gracias a su tamaño compacto puede meterse incluso por debajo de algunos muebles o camas para no dejar ni un rastro de polvo. Porque que no se vea, no quiere decir que no esté.

Uno de sus puntos más fuertes es que utiliza una tecnología FreeMove 3.0, un sistema inteligente que mejora la navegación del robot para que se mueva sin problemas, incluso en entornos con muchos obstáculos. De hecho, lleva incorporados 13 sensores infrarrojos ultrasensiblesque evitan caídas y choques innecesarios, protegiendo así mismo y a nuestros muebles.

Por otro lado, es capaz de alcanzar una potencia de succión de hasta 2.000 Pa, más que suficiente para lidiar con esos rastros de tierra que dejamos por no quitarnos las zapatillas nada más entrar por la puerta de casa, restos de comida o los pelos de nuestra mascota. Vamos, que se convertirá en tu mejor aliado si convives con animales en casa. Y a esto debemos sumarle que dispone de 6 modos de limpieza y 3 niveles de potencia para adaptarlo según nuestras necesidades.

El depósito de polvo tiene una capacidad de 500 ml, por lo que es bastante grandes y no tendremos que estar vaciándolo constantemente, además de que hace una doble filtración para evitar la contaminación secundaria. Y en términos de autonomía, incluye una batería de larga duración que llega a brindarnos un máximo de 120 minutos de uso por carga, dependiendo del modo de limpieza seleccionado. Igualmente, si en mitad del proceso de limpieza detecta que la batería está baja, regresa automáticamente a su base de carga.

Para rematar, este robot aspirador incluye conectividad Wi-Fi y se puede controlar desde el móvil a través de la app Lefant, donde es posible programar horarios, elegir el modo de limpieza y seguir su recorrido en tiempo real. Pero eso no es todo, también es compatible con Alexa para controlarlo mediante comandos de voz. Simple y eficaz, dos adjetivos que definen a la perfección a este dispositivo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.