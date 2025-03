Roomba muerde el polvo: el fabricante de aspiradores, al borde de la quiebra

¿Quién no ha oído hablar de Roomba? Este robot aspirador salió al mercado hace ya más de veinte años, en 2002, y, pese a que no fue el primero, si fue el que popularizó este tipo de dispositivos. Tanto es así, que a día de hoy muchos hogares en nuestro país ya cuentan con uno de estos robots, los cuales se convierten en grandes aliados a la hora de ahorrarles tiempo y esfuerzo en la limpieza de sus hogares. No obstante, pese a la fama acuñada en estos años, los Roomba se encuentran ahora en peligro de extinción.

iRobot, la empresa detrás de esta conocida marca de aspiradores, registró pérdidas de 145,5 millones de dólares al cierre de 2024, es decir, de unos 133 millones de euros. Pese a que estas cifras suponen reducir en más de un 50% los números rojos registrados el ejercicio previo (280 millones de euros), la compañía advirtió que tiene "dudas sustanciales" sobre su capacidad para continuar en funcionamiento durante un año más. Esto se debe a la demanda de los consumidores, la competencia, las condiciones macroeconómicas y las políticas arancelarias, factores que pueden tener una implicación directa en sus finanzas, tal y como avisó iRobot en la presentación de sus cuentas anuales este miércoles.

"Dadas estas incertidumbres y sus posibles implicaciones para la situación financiera de la compañía, existen dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar operando como empresa en marcha durante al menos 12 meses a partir de la fecha de emisión de sus estados financieros consolidados de 2024", expuso.

Ante este escenario, la compañía ha modificado su préstamo a plazo vigente y "mantiene conversaciones con su principal acreedor", mientras el consejo continúa estudiando alternativas estratégicas para el negocio para fortalecer su liquidez y posición financiera.

En enero de 2024, el gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon canceló el acuerdo para la adquisición de iRobot debido a que el Organismo de Control de la Competencia de la UE advirtió que podría bloquear esta operación. Tras frustrarse la operación, la empresa detrás de Roomba anunció un plan de reestructuración para reforzar su base financiera que ha supuesto la reducción de su plantilla en más de un 50%.

Pérdidas de más de 70 millones de euros entre octubre y diciembre

Además de las pérdidas registradas en el conjunto del año, iRobot también informó de una reducción notable de sus ingresos, ya que estos pasaron de 890,6 millones de dólares (820 millones de euros) a cierre de 2023 a 681,8 a finales del año pasado (625 millones de euros), reduciendo sus ventas anuales un 23,4%.

En el cuatro trimestre de 2024, las pérdidas de la compañía aumentaron a 77 millones de dólares (71 millones de euros), frente a los números rojos de 63,5 millones de dólares (58 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos de la compañía también se redujeron entre octubre y diciembre un 44% y se situaron en 172 millones de dólares (158 millones de euros). Concretamente, estos disminuyeron un 47% en Estados Unidos, un 34% en Japón y un 44% en EMEA (Europa, Oriente Medio y África) respecto al mismo periodo de 2023.

"2024 fue un año de transformación para iRobot, marcado por la continua y exitosa ejecución de nuestra estrategia de recuperación, iRobot Elevate, gracias a la cual redujimos significativamente las pérdidas operativas, mejoramos los márgenes brutos y optimizamos el flujo de caja", declaró Gary Cohen, consejero delegado de iRobot. Y señaló que desde la compañía continuarán tomando "medidas decisivas" para recuperar su "posición como líder del sector".