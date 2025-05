'Padre no hay más que uno 5' ya tiene tráiler y fecha de estreno

No os vamos a engañar: no dábamos un duro por la primera, y sin embargo llegamos a divertirnos cuando fuimos al cine a ver la cinta original de Padre no hay más que uno, la comedia española estrenada en 2019 dirigida y protagonizada por Santiago Segura que, para quien no lo sepa, es en realidad un remake de la argentina Mamá se fue de viaje, aunque con el tiempo y sus consiguientes secuelas ha adquirido entidad propia.

Ahora es el turno de hablar de la última en discordia, una Padre no hay más que uno 5 que sigue teniendo a Toni Acosta y al propio Santiago Segura en el centro del meollo como Marisa Loyola y Javier García respectivamente y que acaba de estrenar su primer avance, que además ha venido acompañado de su fecha de salida en cines.

No cabe nadie más

Será el próximo 26 de junio cuando llegue a las salas esta quinta entrega de la franquicia familiar más exitosa del cine español reciente. La anterior, Padre no hay más que uno 4, fue la película española más taquillera de su año, superando los dos millones de espectadores. Con esos antecedentes, no es de extrañar que se siga exprimiendo esta gallina de los huevos de oro.

En esta ocasión, la historia girará en torno al "nido repleto", un concepto opuesto al habitual "nido vacío". Javier, el personaje de Segura, se enfrenta a la desesperación de ver cómo ninguno de sus hijos abandona el hogar. La sinopsis oficial apunta a que esta será la última entrega de la saga, aunque con este tipo de comedias nunca se sabe.

Viejos conocidos y alguna cara nueva

El reparto vuelve a contar con todos los habituales: Martina D'Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Blanca Ramírez repiten como los hijos de la familia. También regresan Leo Harlem y Sílvia Abril como los cuñados, Loles León y Carlos Iglesias como los abuelos, y El Cejas como Ocho, el novio de la hija mayor. Como novedad, Neus Asensi se incorpora como la madre de Ocho.

Rodada durante el verano pasado entre Madrid y Gran Canaria, Padre no hay más que uno 5 está escrita por el propio Segura junto a Marta González de Vega, con quien ya firmó los guiones de A todo tren y Vacaciones de verano.