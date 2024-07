"Padre no hay más que uno 4" bate récords y Santiago Segura aumenta su patrimonio

"Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda", la cuarta entrega de la exitosa saga de películas que Santiago Segura inició en 2019, es el mejor estreno de una cinta española en nueve años. Superó los 160.000 espectadores en un solo día y recaudó más de 860.000 euros. Es también el mejor estreno de una producción española del año, según los datos de Comscore, y el mejor de la franquicia adelantándose a sus predecesoras en un 226% ("Padre no hay más que uno"), 84% ("Padre no hay más que uno 2") y 24% ("Padre no hay más que uno 3").

Un fotograma de "Padre no hay más que uno 4" Imdb

La saga consiguió que su tercera parte tuviese más espectadores y recaudase más dinero en taquilla que las dos primeras entregas. Estrenada en 2022, logró 15 millones de recaudación y 2,7 millones de espectadores, mientras que la segunda, estrenada en 2020, recaudó casi 13 millones de euros y tuvo 2,3 millones de espectadores y la primera cinta, que llegó a los cines en 2019, cosechó 14 millones de euros y 2,5 millones de personas.

Su anterior saga, "Torrente", de la que el director acaba de anunciar que tendrá sexta entrega, alcanzó una recaudación total de 115 millones de euros y más de 18 millones de espectadores en total solo en cines.

La trayectoria de sus éxitos confirma el fenómeno cinematográfico de este cineasta nacido en Carabanchel el 17 de julio de 1965 y poseedor de tres premios Goya. De forma paralela a su imperio de cine, ha ido levantando otro patrimonial. Hace unos días ofrecimos la noticia de que había comprado el castillo de Pedraza, en Segovia, junto al humorista José Mota y el productor Luis Álvarez (administrador del teatro Caixa Bank Príncipe Pío), a la familia Zuloaga.

Castillo de Pedraza juan carlos hernandez dreamstime

Se trata de una fortaleza que data del siglo XVIII por la que habrían pagado 4,8 millones de euros. El objetivo es restaurar el castillo para rodar películas, desarrollar proyectos culturales, celebrar eventos y abrir sus puertas para que la gente pueda visitarlo. El edificio histórico se construyó sobre ruinas romanas y árabes y es uno de los más antiguos de Europa. Fue adquirido en 1925 por el pintor Ignacio Zuloaga por 13.000 pesetas, quien hizo de la fortaleza su segunda residencia. Acomodó su estudio de pintura en una de las torres. 99 años después, los herederos del artista vasco han decidido desprenderse de la parcela de 30.000 metros cuadrados con 683 metros construidos.