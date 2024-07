Crítica de "Padre no hay más que uno 4: campanas de boda": los problemas crecen ★★★

Director: Santiago Segura. Guion: S. Segura, Marta González de Vega, Juan Vera. Intérpretes: S. Segura, Toni Acosta, Luna Fulgencio, Loles León, Carlos Iglesias, Antonio Resines... España, 2024. Duración: 99 min. Comedia familiar.

Qué inteligente es, y listo, tela. Días antes de estrenar la cuarta ración de la exitosa saga de comedia familiar «Padre no hay más que uno» va y dice que ya está preparando su próximo Torrente y que será, da a entender al menos, tan cañero, machista, sinvergüenza y casposo como lo recordábamos. O incluso peor. Lo que no deja de resultar sorprendente en estos tiempos mojigatos y neopuritanos que padecemos,; habrá que ver para creer. Por cierto, ¿engordará de nuevo esa cantidad de kilos, con el tipito que luce desde hace unos años? Lo que sí resulta un hecho impepinable es que, con o sin noticia bomba, la nueva película protagonizada por Javier (el propio Segura), Marisa () y su numerosa prole a buen seguro que hará de nuevo una taquilla, no decente, sino de las buenas.

En el fondo, da igual la historia en sí, en esta ocasión bastante cortita, porque Segura, que sabe un montón de cine, no ignora tampoco que la fórmula tipo «Doce en casa» (Shawn Levy, 2004, con un divertido Steve Martin superado por la vida y los hijos) pasada por el filtro español le va a seguir funcionando, ya que le pilló el truco desde la primera intentona. Ahí vamos: mientras hacen frente a las rutinas diarias y los líos propios de esa santa casa, una de las niñas decide convertirse en actriz (con la inestimable ayuda de un mánager encarnado por Antonio Resines) tras salir en un anuncio publicitario y otra, que acaba de cumplir 18 años (y cuyo novio encarna de nuevo El Cejas), da el campanazo al confesar de pronto que van a casarse en nada de tiempo. Los excelentes secundarios de la serie (de Loles León y Leo Harlem a Silvia Abril o Carlos Iglesias, una lástima que en el filme estén un tanto desaprovechados) hacen el resto en esta cinta blanquísima salpicada por algún que otro gag escatológico, con momentos francamente disparatados (así, una cena para conocer a cierto «amigo especial» y muy pijo de otra de las adolescentes durante la cual nada puede ir peor) y una envidiable boda por la Iglesia durante la que, en unos pocos minutos, se aclara todo el embrollo. No se trata de la mejor, aunque nos confirma que hay cuerda para rato. Y ahora, a esperar la llegada del brazo tonto de la ley. Ni un pelo de eso tiene. Segura, claro.

Lo mejor: su espléndido plantel de secundarios, más de uno se merece una película propia

Lo peor: que la historia sea esta vez la más endeble de todas las anteriores