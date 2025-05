Schwarzenegger quiere quitarle el puesto a Austin Butler en la nueva 'American Psycho'

Lleva un cuarto de siglo siendo una de las películas peor entendidas, como así nos lo ha recordado su directora, Mary Harron, y también una de las más icónicas de la década de los 2000, y no tardará en recibir una nueva versión, probablemente más cercana al libro de 1991 en el que se basa, aunque su autor, Bret Easton Ellis, no tenga noticias al respecto, pero Lionsgate está dispuesta a revivir American Psycho cueste lo que cueste.

El nuevo proyecto, aún sin fecha de estreno, estará dirigido por Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, Rivales) y ya cuenta con guion de Scott Z. Burns, aunque su papel principal, el de Patrick Bateman, parece todavía sin decidir.

Solo puede quedar uno

Mientras que uno de los nombres que más suenan para dar vida al excéntrico inversionista de Wall Street es el de Austin Butler, actor que ha protagonizado recientemente Los amos del aire y The Bikeriders, hay otros candidatos que no quieren quedarse atrás, siendo uno de ellos Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold, quien lleva años mostrando su interés por interpretar al despiadado banquero neoyorquino.

A través de sus redes sociales, el intérprete ha vuelto a dejar claro que sería un papel que estaría encantado de aceptar, y ha contestado con un "Nada me gustaría nada más" acompañado de un emoticono con un guiño a una propuesta de otro usuario ahora que parece que comienza la búsqueda del elenco.

Su admiración por American Psychono es nueva. En 2021 ya posó caracterizado como Bateman en una sesión de fotos para Vanity Fair y cuando el proyecto de Guadagnino se anunció oficialmente el pasado otoño respondió con un claro "Mi sueño" a la noticia. A sus 30 años y tras su paso por series como Gen V o The White Lotus, donde ha recibido buenas críticas, considera que ha llegado el momento de dar un salto profesional importante.

Hay otros papeles

Mientras tanto, desde el entorno de la película original también se opina. Kerry Barden, director de casting del filme de 2000, ha sugerido que Austin Butler encajaría mejor en el papel de Paul Allen, el personaje que interpretó Jared Leto: "Es tan bello… por eso elegimos a Jared. Austin tiene esa misma belleza", por lo que todo sigue en el aire, pero al menos parece que el proyecto sigue adelante.