Para mí, mi serie favorita de 2025, una serie atemporal que acaba de tener una segunda temporada: es una maravilla en streaming

En la última década, pocas producciones televisivas han logrado lo que esta serie: conquistar tanto a los fans de los videojuegos como a la crítica más exigente. Detrás de su éxito se encuentran Craig Mazin, el aclamado creador de Chernobyl, y Neil Druckmann, la mente original del videojuego, quienes han unido fuerzas para trasladar a la pantalla una historia intensa, emocional y visualmente impactante. Si te atreves a embarcarte en un viaje donde cada paso puede ser el último, allá vamos.

La serie no solo ha sido reconocida con premios como el de 'Mejor adaptación' en The Game Awards 2023, sino que ha elevado el estándar de lo que significa adaptar un videojuego, siendo considerada por muchos como la mejor adaptación de la historia. Tiene un 95% de valoraciones positivas de los críticos en la web de reseñas más prestigiosa del sector, Rotten Tomatoes, mientras que en otras como IMDb luce una nota de 8,7 sobre 10 de la audiencia, avalada por los votos de más de 637 mil usuarios.

Un mundo roto y dos corazones que se niegan a rendirse

En un mundo arrasado por una pandemia causada por el hongo Cordyceps, que convierte a los humanos en seres violentos, la serie narra la travesía de Joel (Pedro Pascal), un contrabandista marcado por la muerte de su hija, y Ellie (Bella Ramsey), una joven que es inmune a la infección. Durante la primera temporada, ambos cruzan un Estados Unidos postapocalíptico enfrentándose a grupos armados, supervivientes hostiles y monstruos mutados, mientras su relación evoluciona de la desconfianza a un lazo casi paterno. El clímax llega cuando Joel, incapaz de perder a Ellie, la rescata de un procedimiento que podría haber producido una cura, sacrificando el bien común y ocultándole la verdad sobre lo sucedido.

La segunda temporada retoma la historia cinco años después de los eventos de la primera entrega, mostrando a nuestros protagonistas viviendo en Jackson, aunque su vínculo está dañado por la mentira de Joel. Ellie, ahora más madura y explorando su relación con Dina (Isabela Merced), debe enfrentarse a infectados más peligrosos y a nuevas amenazas humanas. La llegada de Abby (Kaitlyn Dever), una exmiembro de las Luciérnagas que busca venganza, desencadena una serie de eventos violentos que marcan el rumbo de la temporada. En un mundo que apenas deja espacio para la redención, Ellie se verá obligada a controlar sus sentimientos de pérdida y culpa, mientras sueña con hacer justicia.

Efectivamente, no podemos estar hablando de otra serie que no sea 'The Last of Us', una auténtica joya que se encuentra disponible en dos plataformas de streaming: Max y Movistar Plus+. Es el mejor momento para engancharte a ella, pues se encuentra en plena emisión de su segunda temporada: a día de hoy, podrás disfrutar de 11 capítulos entre ambas temporadas, con una duración aproximada de 40-60 minutos cada uno, pero cada lunes se estrena uno nuevo.