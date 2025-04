Las tres novelas turcas que no te puedes perder en streaming

Todo empezó en el año 2018, cuando una serie titulada Fatmagül irrumpió en la parrilla televisiva de Antena 3, y desde entonces las telenovelas turcas se han convertido en un auténtico fenómeno global. Tienen historias emocionantes repletas de pasión, paisajes de ensueño y personajes con matices con los que te puedes identificar, y lo mejor es que hoy en día están al alcance de un clic: cada vez más plataformas las incluyen en sus catálogos, rompiendo las barreras del idioma y la distancia, y haciendo que este "boom" no pare de crecer.

Para mí, uno de sus puntos fuertes es que van mucho más allá de las clásicas tramas de "chica conoce a chico y se enamora", o viceversa, estas historias no solo ofrecen entretenimiento, sino que también exploran temas universales como la lucha por la justicia, la maternidad, los secretos familiares o el conflicto entre tradición y modernidad. Si aún no te has sumergido en este fenómeno, te dejamos en bandeja que puedas descubrir por qué el mundo entero habla de ellas.

Las alas de la ambición

En el despiadado mundo de los medios de comunicación, Asli, una joven becaria ambiciosa, logra entrar a trabajar con una famosa presentadora de informativos a la que idolatra, llamada Lale. Sin embargo, Asli descubre bastante pronto que el éxito tiene un alto precio: la rivalidad, la traición y la lucha de egos se convierten en su día a día mientras intenta abrirse camino y sobrevivir en un entorno donde la ambición y la envidia mandan. La serie explora la competencia intergeneracional y cómo el deseo de reconocimiento puede sacar lo mejor y lo peor de las personas.

La serie consta de 3 temporadas y 24 capítulos en total, con una duración aproximada de 40-55 minutos cada uno. Se encuentra disponible de forma exclusiva en el catálogo de Netflix, y podrás acceder a ella con independencia del tipo de suscripción que tengas.

Pecado original

Dos hermanas con personalidades muy distintas llegan a la capital de Turquía, Estambul, en busca de una vida mejor: mientras una sueña con el amor verdadero, la otra solo desea escalar socialmente, y para ello no dudará en utilizar sus mejores armas. Pronto se ven envueltas en el mundo de los ricos y poderosos, lleno de traiciones, secretos y escándalos. Con giros inesperados y personajes llenos de matices, esta serie se ha convertido en un fenómeno internacional.

Es una de las telenovelas turcas del momento, y si decides darle una oportunidad, te puedes olvidar de ver otra cosa durante los próximos meses: cuenta con 6 temporadas y 177 capítulos, cada uno con una duración aproximada de dos horas. Echa cuentas. Eso sí, para poder acceder a ella es imprescindible que estés suscrito a Atresplayer Premium.

Love 101

En la Estambul de la década de los 90, un grupo de adolescentes marginados se une para evitar perder a su profesora favorita, a la cual quieren enviar a trabajar a otra ciudad. Para ello, no se les ocurre nada mejor que urdir un plan para hacer que se enamore de otro profesor. Lo que comienza como una comedia juvenil se convierte en una historia entrañable sobre la amistad, el amor y la aceptación en un entorno escolar conservador. Con estética nostálgica y mucha emoción, es una joya diferente dentro del género.

Volvemos al catálogo de Netflix, el servicio de streaming que tiene en exclusividad esta telenovela, que además es bastante más ligera que las anteriores. En un fin de semana puedes hacer maratón de sus 2 temporadas y 16 capítulos en total, con una duración que oscila entre los 35-50 minutos cada uno.