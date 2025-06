Spotify ya tiene listo su nuevo plan para escuchar música con más calidad que nunca

Tras años de espera e innumerables rumores, el audio sin pérdida (lossless) está más cerca que nunca de llegar a Spotify. Así lo indica un reciente análisis del código de su aplicación de escritorio, que ha revelado múltiples referencias a la esperada función. Parece que la plataforma podría estar ultimando los detalles para ofrecer una experiencia de sonido de mayor calidad.

Mensajes internos como “Lossless music, now in premium” (audio sin pérdidas, ahora en premium) o “This device doesn't support lossless streaming” (este dispositivo no soporta el audio sin calidad) indican que la compañía está trabajando activamente en incorporar esta mejora, que lleva en la hoja de ruta desde 2021. Eso sí, no hay todavía no hay anuncio oficial ni fechas esperadas.

El sonido prometido que nunca llega

Spotify lleva tiempo prometiendo una versión con mejor calidad de audio, conocida como "HiFi" o “lossless”. Este tipo de audio conserva todos los detalles del archivo original, sin la compresión que suele aplicarse para ahorrar datos y almacenamiento. Es algo que ya ofrecen competidores como Apple Music, Amazon Music y Tidal, por lo que la ausencia de esta función en Spotify había empezado a generar impaciencia entre los usuarios más exigentes.

En 2021, la plataforma anunció públicamente en su blog que lanzaría un plan de suscripción con audio sin pérdida. Sin embargo, el proyecto se ha ido posponiendo. El principal motivo, según fuentes cercanas al sector, habría sido la dificultad de cerrar acuerdos de licencia con las principales discográficas. No obstante, a principios de este mismo año, Spotify firmó nuevos pactos con sellos como Warner y Universal, lo que podría haber allanado definitivamente el camino.

Afortunadamente para los usuarios, lo que antes solo eran rumores y promesas vagas se ha convertido en evidencia. Un desarrollador ha descubierto líneas de texto dentro del código de la app que no solo explican qué es el audio sin pérdida, sino que también detallan advertencias específicas para los usuarios. Por ejemplo, se informa de que algunas canciones pueden no estar disponibles en esta calidad, o que una mala conexión puede afectar la reproducción sin compresión.

Referencias al nuevo audio en el código de Spotify Chris Messina

Por otro lado, dentro de la app móvil también se han encontrado mensajes similares y algunos usuarios de Reddit aseguran que la función ya está “integrada, pero desactivada”, lo que indica que podría activarse en cualquier momento sin tener que actualizar la aplicación. Incluso el prestigioso medio tecnológico TechCrunch ha confirmado los rumores y reveló que recientemente el CBO de Spotify comentó a los inversores en una reunión del primer trimestre de 2025 que estaban trabajando en más planes premium.

De momento, los usuarios deberán seguir esperando un anuncio oficial. De todos modos, gracias a este último hallazgo queda claro que Spotify está trabajando en este tipo de audio y que, tarde o temprano, acabará lanzándose.