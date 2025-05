Stuart Russell, experto, siembra dudas sobre la IA: “La humanidad tiene mucho que ganar con ella, pero también todo que perder”

El cine ha presentado en multitud de ocasiones a científicos que, en su empeño por ir más allá que el resto, perdían la cautela y acababan provocando un daño mayor que el fin que en principio buscaban con su trabajo. Tal vez exagerando las consecuencias, pero sin duda apuntando en una dirección que algunos temen que pueda darse en cualquier momento.

Como si fuera un aviso de una de esas películas, en marzo de 2023 el Future of Life Institute publicó una carta abierta pidiendo una pausa en los "experimentos gigantes de IA”. No se trataba de un manifiesto menor, puesto que dicha organización está dirigida por el profesor en Física del MIT Max Tegmark e iba firmada en señal de respaldo de su idea por personalidades como Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador de Apple, o un reconocido y premiado científico como Yoshua Bengio. Este último se ha posicionado de forma decidida hacia un control necesario en el desarrollo de la IA por parte de los gobiernos.

Colaboración gubernamental en el avance de la IA

También figuraba entre los firmantes Stuart Russell, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de California en Berkeley y profesor adjunto de cirugía neurológica en la Universidad de California en San Francisco. Pero Russell no quiso quedarse en el mero hecho de rubricar el respaldo a sus colegas de campo y amplió su defensa a un control sobre el avance de la inteligencia artificial con un artículo recogido por The Guardian en abril de 2023.

Para Stuart Russell, ya por aquel entonces era obvia la necesidad de una vía de diálogo entre las empresas más involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial y los responsables políticos. No se trataba de anular su evolución, sino de poner el foco en la protección que el ser humano necesitaría ante una carrera desbocada que pudiera tener consecuencias. Stuart Russell se hacía una pregunta que define a la perfección sus temores: ”¿Cómo podemos conservar el poder sobre entidades más poderosas que nosotros, para siempre?”.

La conclusión para el académico y experto en inteligencia artificial no puede estar en otro punto que en la colaboración de empresas y estados y así lo reflejaba en su artículo: “Por lo tanto, es imperativo que los gobiernos inicien conversaciones serias con expertos, empresas tecnológicas y entre sí. A ningún país le interesa que desarrolle y lance sistemas de IA que no podamos controlar. Insistir en precauciones sensatas no es anti-industrial”.

Russell no duda en poner como ejemplo los avances nucleares y casos como el de Chernóbil para alertar de esa necesidad de vigilancia ante una materia que ha centrado gran parte de su trabajo, pero en la que los riesgos a su juicio son evidentes: “Soy investigador de IA. No quiero que se destruya mi campo de investigación. La humanidad tiene mucho que ganar con la IA, pero también todo que perder”, sentenció.

El panorama actual con el avance de la inteligencia artificial continúa arrojando ciertos miedos y sigue habiendo voces que reclaman esa colaboración de los gobiernos para intentar mitigar los posibles efectos adversos que puedan llegar con un avance sin barreras de la inteligencia artificial.