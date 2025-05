La versión alucinógena de 'The White Lotus' está en Prime Video: Nicole Kidman regresa al retiro más inquietante del streaming

Últimamente, Prime Video lleva sus novedades de la semana de cuatro en cuatro y tiro porque me toca, y lo mejor es que vuelve a deleitarnos con un menú de estrenos de lo más variado. La encargada de abrir fuego es una serie juvenil con motores rugiendo, mucho drama y el espíritu de Fast & Furious en versión instituto. Un día después, Jesús Calleja es el tercer español en viajar al espacio, y nos lo muestra en la segunda parte de su documental, para después dejarnos ver cómo el presentador británico Jeremy Clarkson regresa a su granja con nuevos retos rurales. Sin embargo, la gran protagonista de la semana no es otra que Nicole Kidman con la continuación de Nine Perfect Strangers, la respuesta de Amazon al fenómeno de HBO The White Lotus.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 19 al 25 de mayo)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 4 novedades que van a llegar a lo largo de esta semana al catálogo de Prime Video:

Motorheads - martes 20 de mayo

- martes 20 de mayo Calleja en el espacio (Parte 2) - miércoles 21 de mayo

- miércoles 21 de mayo Nine Perfect Strangers (Temporada 2) - jueves 22 de mayo

- jueves 22 de mayo La granja de Clarkson (Temporada 4) - viernes 23 de mayo

Motorheads

Ambientada en Ironwood, una ciudad industrial en decadencia de Pensilvania, un lugar que una vez fue próspero y que ahora busca desesperadamente una chispa de esperanza para sus habitantes. La trama sigue a los hermanos Zac (Michael Cimino) y Caitlyn (Melissa Collazo), recién mudados tras la desaparición de su padre, Christian Maddox, una leyenda local de las carreras de coches callejeras. Bajo la tutela de su tío Logan (Ryan Phillippe), un exmecánico de NASCAR que ahora lucha por mantener su taller, los jóvenes se sumergen en el mundo de las carreras clandestinas mientras intentan reconstruir su identidad y descubrir la verdad sobre su familia.

La serie consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Está disponible en Prime Video desde hoy mismo, martes 20 de mayo.

Calleja en el espacio (Parte 2)

Tras la preparación física y mental mostrada en la primera parte, esta entrega acompaña a Calleja desde las emotivas despedidas con su familia, en León, hasta su llegada a las instalaciones de Blue Origin, en el desierto del oeste de Texas. Allí se somete a un riguroso entrenamiento previo del lanzamiento, explorando también los momentos de tensión y emoción antes del despegue y, finalmente, el esperado vuelo espacial a bordo del cohete New Shepard, propiedad de la compañía de Jeff Bezos. Además, podremos ver imágenes exclusivas del vuelo, incluyendo tomas desde una cámara GoPro sujeta al propio Calleja y sus reflexiones tras regresar a la Tierra.

La segunda parte de la docuserie consta de 2 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Estará disponible en Prime Video a partir de mañana, miércoles 21 de mayo.

Nine Perfect Strangers (Temporada 2)

La trama sigue a nueve desconocidos que, buscando transformar sus vidas, acuden a un exclusivo centro de bienestar llamado Tranquillum House, localizado en California y dirigido por la enigmática gurú Masha (Nicole Kidman). Lo que comienza como un retiro de 10 días para sanar cuerpo y mente, pronto se convierte en una experiencia de lo más inquietante, donde los huéspedes deben enfrentarse a sus secretos más profundos y a los misteriosos métodos de su anfitriona, descubriendo que nada es lo que parece.

En la segunda temporada, la historia se traslada a Zauberwald, un lujoso spa en los Alpes austríacos. Durante una semana, la carismática y perturbadora Masha invita a un nuevo grupo de nueve desconocidos (Henry Golding, Christine Baranski, Annie Murphy, Mark Strong y Lena Olin, entre otros) a participar en un retiro transformacional, confrontando así sus traumas personales y relaciones rotas. Para ello, los asistentes se enfrentan a terapias poco convencionales que los llevan a su límite físico y emocional, porque Masha sigue dispuesta a hacer lo que sea necesario para sanar a los demás y también a sí misma.

Esta temporada consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Los dos primeros estarán disponibles en Prime Video a partir del jueves 22 de mayo, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

La granja de Clarkson (Temporada 4)

Jeremy Clarkson afronta su reto más ambicioso hasta la fecha: abrir un pub en la zona rural de Cotswolds, tras el fracaso de su restaurante De la granja a la mesa. Sin la ayuda constante de Kaleb, que está de gira nacional, y con Lisa ocupada en una nueva línea de productos, Clarkson debe gestionar en solitario la granja Diddly Squat y sacar adelante tanto los cultivos como el ganado. La apertura del pub se convierte en una auténtica odisea, enfrentándose a edificios en ruinas, trámites burocráticos y un merendero con un pasado complicado. Paralelamente, la vida en la granja se complica con problemas mecánicos con el tractor Lamborghini, la llegada de nuevos animales (un toro, un cerdito y cabras) y las inclemencias del clima, reflejando así las dificultades reales de los agricultores británicos.

Esta temporada consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Los cuatro primeros estarán disponibles en Prime Video a partir del viernes 23 de mayo, y después se estrenarán dos nuevos cada semana.